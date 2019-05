Coco Sily sobre Alfredo Casero: "Me parece una persona extremadamente agresiva"

El actor dijo que lo espera a Casero en Uriarte y Nicaragua para "tomar un café" Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

Coco Sily pasó por Intrusos y prendió el ventilador. El cómico se sometió a una batería de preguntas tan diversas que no quedó tema sin tocar.

Primero se metió de lleno en la polémica sobre los artistas que manifestaron que no llegan a fin de mes o que tuvieron que cambiar su estilo de vida, y sentó postura: "Me parece una gilada, igual creo que en algunos casos los sacaron de contexto. Yo a Paola Krum la conozco, es divina y yo creo que dijo algo así como que ahora no puede pedir delivery como un estilo de vida o algo así. Pero distinto es el caso de Enrique Pinti que no puede comprarse un remedio para la diabetes - después se supo que fue un error de su prepaga, un tipo que laburó años y tiene más de 70 años".

En cuanto a su situación económica, Sily aseguró que le daría vergüenza quejarse. "Yo no puedo decir que la estoy pasando mal porque tengo una continuidad de casi nueve años en la radio. Hice Animales sueltos y Polémica en el bar en televisión y sigo en el teatro desde hace casi una década. Pude hacer un canuto, comprar un departamentito y guardar unos mangos, pero es cierto que gano mucho menos guita y todo me cuesta más, pero no saldría a decir nada en la situación actual del país porque hay gente que la está pasando mal", se sinceró el confesó simpatizante kirchnerista.

El creador de La Cátedra del macho se refirió también a la necesidad que tiene la gente, en épocas de crisis, de buscar una salida a través del entretenimiento y el humor. "Que un tipo pague una entrada, o la consiga en la radio o haga un esfuerzo de un 2x1 y que venga a reírse un rato, a darse un escape con la risa, me parece necesario y me alegra enormemente", afirmó y contó por qué prefiere girar con su obra por el conurbano antes que instalarse cómodamente en el circuito porteño: "De los 9 años que tengo la obra estuve solo un año y medio en la calle Corrientes. A mí me sirve el conurbano. Me gusta ir a la gente, porque se ahorran unos pesos de viaje y además me hacen ganar guita a mí. Antes no iba nadie a los teatros del conurbano, eran grasa, ahora van todos".

¿Tuviste que cambiar textos, modificar tu cátedra del macho?, quisieron saber en el piso. "A los cincuentones el feminismo nos atravesó por completo. Pero yo no hablo de la mujer, hablo del costumbrismo, me burlo del macho canchero. Estuve años en pareja con una feminista que es muy activa en redes sociales, Fiorella Lombardo. También vino a verme Malena Pichot. Es lo mismo que cuando me acusaban de hablar del gay y tampoco es así. Hablo de cómo nos pasó por encima este mundo y la modernidad, por eso no se enojan conmigo y no tuve que modificar nada", aseguró.

La grieta de los actores

No es nuevo el enfrentamiento entre los actores que manifiestan su ideología política a viva voz. El propio actor fue centro de polémicas y peleas, sobre todo con Alfredo Casero con quienes las chicanas públicas son constantes. "Decidí correrme de la pelea con Casero -aseguró-, es verdad lo que dice que no nos conocemos. Me ninguneó durante mucho tiempo, el otro día fue muy agresivo en el piso de un programa, volvieron de mi nota y dijo: 'claro, con esa cara cómo no lo voy a ningunear'. Se metió hasta con Pinti, que es un emblema del teatro y el humor. A veces hay que saber frenar, no hay necesidad de ir a fondo por todo".

Sobre su decisión de poner paños fríos, dijo: "Cuando alguien le contesta, te amenaza con abogados. Todo el tiempo maltrata fuerte a un montón de gente. Me parece una persona extremadamente agresiva. Dice que tiene problemas en trabajos porque lo tildé de mala persona, yo también me perdí una película por un comentario de él. Mientras se mete conmigo y habla de mí, en todas las notas que hice aunque lo que él diga es espantoso, dije que rescato el talento que tiene. Y también que estoy todos los días en Uriarte y Nicaragua, ahí me encuentra, que pase y vamos a la esquina que hay un café".

Con respecto a Juan Acosta, otro ferviente defensor del Gobierno, aseguró que pese a no coincidir lo respeta, porque "es un tipo que aguanta los trapos, por código barrial me gusta, a veces dice locuras pero se sostiene y hoy hay que sostenerse en el apoyo al oficialismo que está destruyendo al país. No soy amigo de él. A veces se desborda, se equivoca, tiene que salir a aclarar que fue un chiste y la verdad, no es gracioso".

También hizo referencia a Juan José Campanella, de quien se considera amigo y con quien tiene muchas ganas de trabajar. "Leo sus tuits y los paso rápidamente como él hará con los míos, pero me muero por trabajar con él. De hecho, me pidió si podía hacer un reemplazo en su obra Qué hacemos con Walter, que Campi se va quince días de vacaciones, y claro que sí. Pensar que hace nueve años que hago teatro solo. Me encanta la idea de que trabajemos juntos", concluyó.