Coco Sily sorprendió al anunciar su boda con Chimi Meza, tras dos años de noviazgo: quién será la famosa madrina
El humorista dio todos los detalles en su programa de radio; cómo nació su historia de amor y cuál fue la frase que los convirtió en pareja tras meses de amistad
- 6 minutos de lectura'
A punto de cumplir dos años en pareja, Coco Sily sorprendió a sus oyentes de Radio Pop al anunciar su casamiento con Cinthia “Chimi” Meza, su novia veinte años menor, a quien conoció en 2023 cuando era columnista de su programa, Código Sily.
“Bueno, señores, voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo”, dijo el humorista sin preámbulos antes de dar la gran noticia al aire de su ciclo radial. “El 16 de noviembre me caso”, reveló.
Mientras sus compañeros celebraban y lo arengaban, el conductor contó además que la madrina de su boda será nada menos que Lizy Tagliani. “Tiene mucho que ver con Chimi y conmigo, y con nuestra relación”, señaló sobre los motivos de su elección.
En cuanto al tipo de celebración que planean llevar a cabo, el actor detalló: “Vamos a hacer un casamiento casamiento. Salón, fiesta. Va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo”.
“Joda linda, a lo grande”, definió luego, mientras sus compañeros expresaban con entusiasmo sus ganas de divertirse en un gran evento. “Le dije: ‘¿querés una joda grande?’. Y ella dijo: ‘Sí, sí’. ‘¿La organizás toda vos?’. ‘Sí, sí’. ‘Listo, perfecto’“, comentó Sily al recordar al diálogo que mantuvo con su pareja a la hora de planificar su boda.
“Señoras y señores. Oficialmente, nos casamos”, expresó Chimi Meza en sus historias de Instagram. Además de comunicadora, la futura mujer del humorista es coach ontológica, especialista en PNL (programación neurolingüística) y mindfulness, y fundadora del espacio Reset Life Coaching.
“Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”, dijo Tagliani, que también compartió la noticia a través de sus redes sociales.
La historia de amor de Coco Sily y Chimi Meza
Tras su breve romance en 2023 con Cecilia “Carmelito” Carrizo, quien luego se reconcilió con su exmarido, Damián Giorgiutti, Coco Sily volvió a apostar al amor de la mano de Cinthia “Chimi” Meza.
La primera vez que habló de su incipiente noviazgo fue en noviembre de ese año al aire de Intrusos (América). “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”, reveló entonces, aunque sin dar mayores detalles. “No quiero que se queme, soy muy cabulero. Aparte no es del medio, entonces, quiero cuidarla”.
“Solo quiero contar esto: Dios cierra una ventana pero abre una puerta. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad de poder estar con alguien tan luminosa como es ella y que me hace muy bien, pero es nuevo”, remarcó, muy precavido, a la vez que aseguró que su romance se había iniciado “de casualidad” y de forma “muy inesperada”. “El universo está abierto, sépanlo todos. Estoy un poco místico”, confesó el actor en esa ocasión.
Un mes después, con la relación cada vez más afianzada, Sily se animó a oficializar el noviazgo y mostrarle al mundo quién era su nueva pareja. Lo hizo a través de una tierna imagen que compartió en sus redes sociales.
“Es un compañero hermoso”
Chimi Meza fue la primera en ahondar en detalles sobre el inicio de su relación. “Nos conocimos en la radio, a principio de año. Cuando empecé en la programación con él, para mí era un compañero más de trabajo”, se sinceró la coach en diálogo con Carmen Barbieri al aire de Mañanísima (eltrece).
Respecto a cuándo surgió el amor, la mujer aclaró que, en primera instancia, no veía su vínculo como algo más que una amistad: “En ese momento no tenía ni idea, era una persona con la que compartía un espacio laboral y no era mi target cruzar trabajo y lo personal. Fuimos amigos”.
“Él había tenido esta relación anterior, que fue muy mediática y súper corta, pero nosotros en ese momento nos llevábamos muy bien, éramos amigos y la verdad es que yo no lo veía con otros ojos más que un compañero de trabajo, como al resto de los chicos que estaban ahí”, comentó respecto a cómo se fue afianzando su vínculo con Coco Sily.
Pero las líneas entre la amistad y el amor comenzaron a hacerse cada vez más difusas. Para Chimi Meza, “el clic” se dio cuando fue a ver al humorista al teatro: “Lo fui a ver a un espectáculo, empezamos a hablar y nos recontra enganchamos. Los dos estábamos solos. Empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas. Ahora hay de todo, risas, mimos, es un compañero hermoso. Yo estaba hace bastante tiempo sola, tengo dos hijos”.
La relación se afianzó de tal manera que, a pesar de no convivir, se animaron a presentarse mutuamente a sus respectivas familias. “Nos complementamos súper bien, él conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, los chicos lo adoran. Es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano, es divertido, buen tipo”, aseguró Chimi, muy enamorada. Cabe recordar que Sily es padre de cuatro hijos, Sasha, Dana, Baltasar y Bono, fruto de su relación con Silvia Álvarez.
La frase que la conquistó
“Primero fuimos amigos y después pareja. En un momento le dije: ‘A mí la friend zone (zona de amigos) -como le dicen ahora- no, porque me estaba por colocar ahí. Le dije: ‘Al Coco en la friend zone no, porque me gustás’. Esto fue clave para que la relación tomara otra dimensión", develó Sily a Intrusos (América) durante la primera entrevista que dio junto a su pareja.
“Eso a ella la descolocó porque estábamos yendo por un lado que tenía más que ver con la amistad, pero por suerte no es que se cerró a decirme ‘no, amigos’, sino que dijo: ‘Bueno, vamos viendo’. Y el ‘vamos viendo’ se trasformó en esto”, comentó el actor sobre la frase que cambió el curso de su relación con Chimi Meza y que ahora los llevará a dar el “sí, quiero”.
Otras noticias de Coco Sily
Joya nacional. El día que Alfredo Casero, Diego Peretti y Coco Sily le pusieron su voz a los dibujitos más famosos del país
En vivo. Coco Sily arremetió contra Eial Moldavsky por sus dichos sobre Lali: “Te tenés que bancar el cachetazo”
En fotos. Del reencuentro de Suar y Tinelli al apoyo incondicional que recibió Coco Sily de su joven novia
- 1
La revelación de Emma Watson, tras permanecer siete años alejada de la actuación: “Destructivo para el alma”
- 2
El reencuentro del elenco de Dawson’s Creek y el mensaje del gran ausente, James Van Der Beek: “No puedo creer no estar ahí”
- 3
Cómo fue el debut de Estamos de paso, el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval
- 4
Luis Brandoni debió suspender la función de su obra de teatro por una “indisposición física”