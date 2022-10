Cómo fue la audición que llevó a Emilia Clarke a protagonizar Game of Thrones y el curioso baile que le pidieron que hiciera

escuchar

Si hay una figura que se ganó el corazón de los fanáticos de Game of Thrones fue la de Emilia Clarke. La actriz británica le dio vida a Daenerys Targaryen, la Madre de los Dragones de la historia fantástica que se convirtió en un suceso de HBO, a lo largo de las ocho temporadas que duró la historia. ¿Cómo logró la británica quedarse con el papel? A través de una audición que convenció de inmediato a los productores y un baile que terminó de confirmar la decisión.

Para dejar en claro el por qué de la elección, la empresa productora decidió dar a conocer la audición de Clarke. La actriz, con el pelo castaño y muy lejos de la caracterización de su personaje, necesitó tan solo algunos minutos para demostrar por qué debía ser una de las protagonistas de la serie. Con una llamativa naturalidad y una gran capacidad de interpretación, Clarke se puso en la piel de la única hija del rey Aerys II Targaryen y le dio sentido al personaje creado por George R. R. Martin.

Gracias a esta audición, la actriz británica consiguió su tercer papel profesional. Así, pasó a formar parte del elenco de la serie basada en los libros de fantasía R. R. Martin que al poco tiempo de estrenarse se convirtió en un verdadero suceso mundial.

Bonus track

A principios de este año y sentada en el living del programa de TV de Jimmy Fallon, Clarke reveló algunos detalles más de la prueba que marcó el inicio de su fama mundial. La actriz contó que además de recrear algunos diálogos de la Madre de los Dragones tuvo que levantarse y mostrar sus habilidades para el baile. Así fue como el “baile del robot” y el “baile del pollito” fueron determinantes para convencer a David Benioff y a D.B. Weiss.

“Pregunté: ´¿Hay algo más que pueda hacer?´, y David Benioff sugirió que hiciera un baile. Así que lo hice. Empecé con el baile del pollito y después con el del robot”, repasó la actriz. Una vez que terminó la prueba y salió de la habitación, no demoró en saber cómo le había ido: los escritores salieron detrás de ella para confirmarle su participación en GOT.

Los obstáculos de una sobreviviente

Además del éxito y el reconocimiento que logró gracias a su paso por GOT, en los últimos años, Emilia Clarke tuvo que enfrentar también grandes sustos relacionados con su salud. La actriz sufrió dos aneurismas cerebrales que pusieron en riesgo su vida y hoy, ya recuperada, agradece haber sobrevivido.

En una nota que brindó al programa Sunday Morning de la BBC, Clarke recordó lo que sintió cuando su salud se vio comprometida. “Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida”, confesó. “Fue increíblemente útil que Game of Thrones me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”, agregó luego.

La actriz tuvo ambos aneurismas mientras estaba trabajando en la mega producción de HBO: el primero en 2011 y el segundo en 2013. En las dos oportunidades, su recuperación necesitó de un largo período de tiempo y rehabilitación debido a que “perdió un poco de cerebro” a causa de esto.

Emilia Clarke tenía 24 años cuando sufrió su primer aneurisma LA NACION

“Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, declaró Clarke. “Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”, agregó y aseguró que hoy está bien.

La estrella de Game of Thrones también recordó la primera vez que vio imágenes de su cerebro luego de los aneurismas. “Falta una gran parte, lo que siempre me hace reír”, dijo y aseguró que se lo toma con humor. “Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, ocurren cuando una parte de tu cerebro no recibe sangre durante un segundo, y desaparece. La sangre encuentra una ruta diferente para desplazarse y eso hace que la parte a la que le faltó desaparezca”.

Después de atravesar este susto, Clarke decidió crear una fundación para ayudar a personas que han tenido heridas cerebrales o han sido víctimas de accidentes. SameYou nació luego de que ella misma pudiese dejar atrás sus propios problemas médicos y aceptar su actual estado de salud. “Pensé: ‘bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes’. Así que no tiene sentido devanarse los sesos continuamente sobre lo que podría no estar ahí”, dijo Clarke.

LA NACION