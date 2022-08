Cómo sigue la salud de Magui Olave, la jurado de Canta Conmigo Ahora que se descompensó en la calle

Luego de descompensarse en plena vía pública el pasado jueves por la mañana, la cantante Magui Olave debió ser reanimada y trasladada a un hospital. Aún internada, la joven que hoy es parte del jurado del programa de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, habló con Carlos Monti y le explicó su situación actual .

Prima de Ulises Bueno y esposa del futbolista de River Plate Matías Suárez, Magui fue noticia la semana pasada por el terrible episodio que le tocó protagonizar. Según consignó Cadena 3, la artista había ido a dejar a sus hijos al colegio cuando perdió el conocimiento. Según relató este sábado el periodista Héctor “Titi” Ciabattoni, “como dicen los chicos hoy en día, se le apagó la tele”. Luego, el locutor agregó: “No se acuerda de nada más, pero sí tiene la narración de lo que pasó por una médica que la asistió”.

Según explicó Ciabattoni, la cantante de 33 años se estaba sintiendo mal e incluso alcanzó a llamar a una amiga para que la fuera a buscar. “Se quedó en el auto, ya ahí no se acuerda más nada. Fue socorrida por la médica, aparentemente, del colegio donde van los niños. Y no supo más nada”, sostuvo el periodista. Según un audio de la médica que la atendió en el hospital, Olave estaba inconsciente en el piso, “sin pulso y sin respiración”. Desde ese momento, Magui Olave se encuentra internada y sus shows fueron cancelados.

En primera persona

Según contó Carlos Monti en Nosotros a la mañana, por eltrece, Magui sigue internada pero su estado de salud mejoró. El periodista primero contó detalles del episodio y luego compartió los mensajes que la misma cantante le envió durante la tarde de ayer y la mañana de hoy.

“Estaba llevando a los chicos al colegio y de repente tuvo un desvanecimiento”, repasó el panelista y agregó que los papás y las mamás que estaban allí “se asustaron mucho”. “Dicen que estuvo, lo voy a decir con el mayor de los respetos porque hay chicos mirando la tele, por lo menos tres minutos que no estuvo viva”, explicó. “Tres minutos en los que su vida corrió peligro de muerte”, aclaró luego. “Inmediatamente la trasladaron, la internaron y le empezaron a hacer controles”.

Luego de repasar el caso, Monti reveló que ayer Olave le escribió para contarle de su situación. “Ella me escribió, me dijo qué era lo que estaba sucediendo y qué es lo que está pasando ahora. Ella se siente mejor. Estaba esperando el resultado de unos controles que le estaban realizando esta mañana y en base a estos resultados podrían darle el alta y volver a su casa con su familia”, reveló.

“Estoy bien. Sigo internada esperando a hacer unos estudios para ver cómo seguimos con esta cuestión, pero tengo fe de que todo va a salir bien”, le confió Magui a Monti vía mensaje de WhatsApp ayer por la tarde. Esta mañana, alrededor de las 9, le escribió de nuevo y le comentó que estaba esperando que le realicen una resonancia. “Me tienen que sacar de la clínica para llevarme a un centro asistencial y después me traen nuevamente. así que al mediodía se estará resolviendo si sigo internada o no”, le confió al periodista.

Además de tener una carrera como cantante y participar del show de Marcelo Tinelli, Magui es conocida por ser la sobrina de Betty Olave, mamá de Ulises Bueno y de Rodrigo. Además, es hermana de Juan Carlos Olave, quien fue arquero de Belgrano de Córdoba y esposa de Matías Suárez.

La aparición de Suárez el sábado en el partido que el equipo millonario disputó contra Tigre fue uno de los datos que llevó tranquilidad a los seguidores de la artista. “El sábado cuando jugó River frente a Tigre se especulaba que Matías Suárez no iba a jugar, no iba a integrar el banco de suplentes, justamente por lo que había pasado con su mujer. Pero como ya estaba repuesta y los médicos lo habían tranquilizado y le dijeron que estaba mejor, él llamó a al cuerpo técnico y pidió estar”, reveló el panelista. En ese momento, el Pollo Álvarez -igual que el resto del panel- reconoció que cuando vio entrar a Suárez a la cancha se tranquilizó. Magui no tenía antecedentes y el episodio sorprendió hasta a su círculo más íntimo.