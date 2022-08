Las transparencias de Taylor Swift en los premios MTV VMA y el sorpresivo anuncio que hizo durante la ceremonia

Los premios MTV Video Music Awards, mejor conocidos por sus siglas VMA, celebran lo mejor de la industria y también son una ocasión ideal para desfilar por su red carpet con los atuendos más deslumbrantes y osados. A lo largo de los años, la ceremonia ha registrado estampas inolvidables gracias a las elecciones de vestuario de estrellas de la música como Lady Gaga, Miley Cyrus o Rihanna. Ahora fue el turno de Taylor Swift, quien dio que hablar en la previa de los galardones. La cantante lució un vestido transparente corto de Oscar de la Renta cubierto con pedrería y cadenas

Los VMA son una invitación no oficial a experimentar y, si bien no siempre las apuestas son del agrado de todos, lo cierto es que pocas veces los looks resultan aburridos.

En una nueva noche de premios y glamour, figuras como Lizzo, Taylor Swift o Becky G sorprendieron con arriesgados diseños en la alfombra roja desplegada en el Prudential Centenar, en Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Con respecto a los premios, una vez más Taylor Swift fue la gran triunfadora de los MTV Video Music Awards (VMA) al hacerse con el deseado premio de Mejor Video del Año, en una noche en la que el puertorriqueño Bad Bunny obtuvo el de Mejor Artista del Año.

En el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey), Swift recogió este domingo los premios de Video del Año, Mejor Video de Largo Formato y Mejor Dirección por “All Too Well (10 Minute Version)”. La artista aprovechó su paso por la gala para anunciar el lanzamiento de su próximo disco que se titulará Midnights y se estrenará el próximo 21 de octubre.

Por su parte, Bad Bunny, que durante la noche actuó en el Yankee Stadium en el marco de los premios, se hizo con el galardón de Mejor Artista del Año, por el que dio un aplaudido discurso en el que reivindicó su país, su cultura y su lengua.

Entre los premiados también estuvo Harry Styles, quien no acudió a la cita, pero se llevó el premio a Mejor Álbum del Año por Harry’s House y el de Mejor Video Pop y Mejor Cinematografía por la canción “As it was”.

Además, Lil Nas X y Jack Harlow se hicieron con el premio de Mejor Colaboración por “Industry Baby”, Maneskin con el de Mejor Vídeo Alternativo por “I Wanna be Your Slave”; Jack Harlow el de Canción del verano por “First Class”; Billie Eilish, Canción del Año por “Happy Than Ever” y la brasileña Anitta, Mejor Video Latino, por “Envolver”.

Lili Reinhart eligió un vestido de inspiración gótica confeccionado a base de varias capas de tejidos de tul y encaje negro Evan Agostini - Invision

Avril Lavigne, vestida por Versace, y Mod Sun, con un look total jean que combinó con botas militares negras Evan Agostini - Invision

Anitta se vistió de terciopelo con un conjunto Schiaparelli compuesto de corsé asimétrico y falda sirena Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Becky G vistió un diseño de aberturas laterales con cristales de colores que conformaban motivos imitando las cartas del tarot, obra de Zuhair Murad Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Sensualidad y glamour: Becky G siempre logra sorprender con sus elecciones de vestuario Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Blanco y negro: J Balvin acudió a la gala acompañado de su pareja. la modelo Valentina Ferrer, que optó por un diseño de corte irregular Evan Agostini - Invision

Sofia Carson, vestida por Carolina Herrera, de negro y con capucha Evan Agostini - Invision

Dove Cameron y un vestido floral que combinó con tres cinturones negros en cuello, pecho y cintura Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Lil Nas X y un increíble look: el artista optó por un diseño de Harris Reed con un llamativo tocado de plumas y pollera a juego Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Lil Nas X y una doble apuesta con aberturas que dejaron al descubierto gran parte de su silueta Dia Dipasupil - GETTY IMAGES NORTH AMERICA