La reflexión de Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: “Mis hijos fueron la causa por la que tomé coraje”

Julieta Prandi (44) vuelve a respirar luego de que la Justicia resolviera ayer condenar a 19 años de prisión a su exmarido, Claudio Contardi (57), al ser encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Horas más tarde de que se conociera el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana-Zárate, la actriz y conductora se volcó a sus redes sociales para reflexionar sobre sus años de lucha y agradecer a quienes la acompañaron incondicionalmente hasta llegar a este veredicto que, según expertos, puede ser considerado bisagra en casos de violencia de género.

El momento en el que Contardi fue condenado

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, comenzó Prandi en el escrito que compartió a través de su cuenta de Instagram junto a un video que muestra el momento de la lectura del fallo.

“Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente, y me fui sometiendo una y otra vez a una infinidad de pericias y declaraciones; tantas, que, en algún punto, pensé en rendirme. Es muy alto el precio. El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia", relató la actriz en torno al extenso proceso judicial y la revictimización que tuvo que atravesar durante muchos años.

Julieta Prandi, conmovida por el veredicto, se abraza con su padre Fabían marelli

“Gracias a los periodistas que incansablemente estuvieron reflejando los hechos y relatando este juicio, que tiene que marcar un antes y un después en materia de violencia de género. Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas”, remarcó, tal como lo hizo una y otra vez frente a las cámaras de los medios de comunicación, enfatizando que muchas mujeres no se animan a pedir justicia porque saben el calvario que eso implica.

“Hoy, 13 de agosto de 2025, ya soy la dueña del viento y la lista de agradecimientos es larga, pero mi nombre la encabeza y el de mis hijos, la causa por la cual tomé coraje de hacer todo esto. Gracias a mis abogados Javier Ignacio Baños y Fernando Burlando por estos 5 años de lucha incansable; a Christian Fabio, un fiscal extraordinario. Gracias a mis afectos, amigos y profesionales de la salud que tuvieron la valentía de sentarse ahí por mí: Sebastián Waizer, Mariano Peluffo, Lorena, Vero Macieri, Flavia Crupi [su psicóloga], Rafael Herrera Milano y Pao Rojas. A mis padres y a mi hermana Natalia, que nada ni nadie los va a volver a alejar de mi lado. Y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida Emanuel Ortega”, añadió Prandi en su posteo.

Por último, la actriz compartió el fragmento de un poema que dice: ”Y si el disparo no es mortal. Caigo parada y al final. Pude arrancarme el traje. Que usa la presa ideal. Fui ausencia y fui la oscuridad. Silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento. Ya no tu presa ideal. Ya no tu presa ideal. Ya no tu presa”.

Entre los casi 90.000 “me gusta” y más de cinco mil comentarios que recibió en su publicación, hubo varios famosos que expresaron su apoyo a Julieta Prandi. “Feliz por vos amiga porque en este mundo todo se paga. Admiro tu fortaleza y celebro mas que nunca la vida misma”, dijo Geraldine la Rosa. “Abrazo inmenso, Juli”, sumó Verónica Lozano, mientras que Lali Espósito le dedicó un corazón rojo. “Lo último que se pierde es la fe y la esperanza. Sos un ejemplo a seguir y un bastión para muchas mujeres que están pasando por lo mismo y todavía no se atreven a denunciar”, señaló Georgina Barbarossa. Por su parte, Mery del Cerro comentó: “Gracias Juli por tu fortaleza y por ser luz de muchísimas más. Te abrazo con el alma, sos muy fuerte y valiente”. Sergio Lapegüe agregó: “¡Todo es justo! Tus ovarios son ejemplo y dejan marca para siempre. Gracias por tu valentía. ¡Te abrazo fuerte!“. Y Mónica Ayos expresó: ”Juli adorada, hoy naciste de nuevo".

También se pronunciaron a través de sus historias los jóvenes de la familia Ortega, como India y Bautista, los hijos de Emanuel con Ana Paula Dutil, y Dante, el hijo de Sebastián y Guillermina Valdés.

El apoyo de India Ortega a Julieta Prandi, la novia de su padre

"Admiración por vos, Julieta Prandi. Ojalá todas las mujeres que pasan por estas situaciones sean escuchadas", remarcó Dante Ortega

Bautista, el hijo menor de Emanuel Ortega, también felicitó a la pareja de su padre

Y así como Emanuel Ortega cruzó al biógrafo y amigo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, por poner en duda la denuncia de Prandi, Julieta Ortega, hermana del cantante y cuñada de la actriz, hizo lo propio a través de sus historias de Instagram.

La actriz de Sex compartió el texto de otra mujer, Florencia Aguirre, que pone en tela de juicio el accionar de algunas personas frente a casos de violencia de género: “¿No es rara la ‘preocupación’ de ciertos hombres por las eventuales ‘falsas denuncias’ ante la condena a un señor por ejercer violencia de todo tipo sobre su esposa?“.

Las palabras de Julieta Ortega sobre la condena a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

“¿Existen las falsas denuncias? Sí. Pero el problema de la violencia intrafamiliar tiene el tamaño de un elefante y el de las falsas denuncias, de una pulga. Que el día que condenan a un tipo por violencia intrafamiliar se preocupen por las pulgas...da que pensar", concluye el escrito al que adhirió Julieta Ortega.