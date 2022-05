Con un agradecimiento, Roberto Pettinato regresó a la radio tras el incendio en el departamento de su hijo Felipe

Tras el incendio registrado en el departamento de su hijo Felipe, Roberto Pettinato se ausentó de su programa Mañana de sol (Rapio Pop 101.5) a mitad de la semana pasada. El conductor decidió entonces suspender sus actividades laborales para acompañar a su familia. Este lunes, el músico se reincorporó a la radio y contó cómo atravesó estos días.

El exintegrante del grupo Sumo se había puesto a disposición de la familia del neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años, fallecido en el siniestro que tuvo lugar en la vivienda de Felipe. El conductor no hizo mención, sin embargo, a la delicada situación que atraviesa la familia ni se refirió a la investigación en curso para esclarecer los hechos ocurridos en el departamento de Palermo.

En su vuelta a la radio, Pettinato compartió, a pesar de ello, cómo fueron sus últimas jornadas. “Gracias a la gente que estuvo acá soportando. Todo el fin de semana ensayé los saludos, los extrañaba en serio. Llegué a odiar la palabra Skype”, dijo esta mañana al aire desde su ciclo.

Por otro lado, Tamara Pettinato, hija del conductor, también se ausentó desde el martes de sus tareas en Y ahora quién podrá ayudarnos, el programa conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con vos. La panelista se tomó un impasse para acompañar a su hermano y hoy volvió al trabajo.

A través de un descargo, Tamara se refirió a la salud del joven. “Si la ley de salud mental fuera de otra manera se podría haber evitado”, dijo la periodista. Respecto de la internación psiquiátrica de Felipe, Tamara señaló en Radio con Vos: “tenés que estar convencido de que es por su bien”, pese a que “cuando yo tomo esa decisión soy su enemiga”.

“Me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba”, dijo Tamara y envió condolencias a la familia de Melchor Rodrigo. “Era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo”, destacó sobre la víctima.

Sobre Felipe, Tamara contó que su hermano “está internado bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo”. Paso siguiente, y visiblemente afectada por lo ocurrido, aseguró: “sí es algo que se podría haber evitado, esa es la verdad”.

Si bien Felipe no tenía un médico especialista tratante al momento del incendio, según contó su hermana, de igual manera el doctor no podría haber sugerido una internación para el joven hasta que no sucediera algo tan grave como lo que pasó. La ley dice que “no podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil”, contó Tamara, y prosiguió: “Terminamos ayudándonos entre familias a las que nos pasó lo mismo”.

Felipe Pettinato está internado en la clínica neuropsiquiátrica Dharma, ubicada en la localidad de Castelar, luego de que personal médico de esa entidad considerara que el estado en que se encontraba representaba un “riesgo cierto para sí mismo y para otras personas”. Tras el incidente en su edificio, Pettinato había sido trasladado por una intoxicación por monóxido de carbono a la clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano.

La imagen de Felipe Pettinato que fue tomada antes de que se incendiara su departamento Captura Mitre Live

El incendio ocurrió en la noche del lunes 16 de mayo, a alrededor de las 23.40, en el departamento del joven, ubicado en Aguilar 2390, en Belgrano. Como consecuencia de la tragedia, encontraron el cuerpo de un hombre calcinado. Luego se supo que se trataba del neurólogo Melchor Rodrigo.

El hecho está actualmente bajo investigación, pero los peritos consideran que pudo haberse iniciado a partir de un “elemento ígneo”, como un encendedor, o fósforos, “cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

La investigación la lleva adelante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo del fiscal Martín Mainardi. La causa fue caratulada hasta el momento como “averiguación de causales de muerte e incendio”. Felipe no se encuentra detenido ni imputado.