Con una carta, Gustavo Scaglione salió al cruce de la denuncia de Juana Tinelli que lo menciona: “Improcedente y absurdo”

Horas después de que Marcelo Tinelli rompiera el silencio en X acerca de la denuncia por amenazas que su hija menor, Juana, hizo ante la Justicia, el empresario de medios Gustavo Scaglione dio a conocer un comunicado en el que expresa “de manera contundente” su “absoluta falta de vinculación con el referido hecho” en el que se lo “busca involucrar”.

En la carta, fechada en este martes 4 de noviembre, el flamante dueño de Telefe también indica que es “parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado”. “En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”, asegura.

La carta de Gustavo Scaglione

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2025.

En relación con la denuncia recientemente presentada por la Señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar.

En dicha denuncia la señorita Tinelli hace mención a “una supuesta deuda” que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso.

Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme.

En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales.

Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto.

Gustavo Scaglione.

Qué dijo Tinelli sobre la denuncia de su hija

A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó la amenaza denunciada por su hija Juana, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

Scaglione y Marcelo Tinelli Captura de video

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó Tinelli. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

“Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, sigue la cadena.

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

“La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto”, sumó. “Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: todo el dinero pedido está ingresado al club”.

“Gracias, Daniel Vila, por intentar lograr que acordemos siempre. Es muy difícil con una persona que ‘maneja’ a su antojo la justicia de su ciudad. Seguiré luchando por la verdad, porque la deuda la pague quien la debe, y porque mi familia esté en paz. Los amo. Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas”, indicó en su catarata de tuits.

“Amo a mis cinco hijos. Son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos. Gracias a todos en @CarnavalStream por el apoyo en todo momento. Gracias Pablito. Te quiero y te banco. Gracias al otro Pablo y a Guido por estar siempre. Estoy feliz de estar ahí“, sumó.

“Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo”, finalizó el descargó de Tinelli.