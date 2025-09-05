Conmovedores posteos: los hijos de Romina Yan recordaron a su mamá en el día de su cumpleaños

Este 5 de septiembre Romina Yankelevich habría cumplido 51 años de edad. Para sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, la muerte de la actriz, el 28 de septiembre de 2010, fue un duro golpe, que también sufrieron profundamente los tres hijos de Romina: Franco, Valentín y Azul.

En este día tan difícil para toda la familia Yankelevich-Giordano, los jóvenes decidieron utilizar sus redes sociales para recordar con mucho amor a su mamá. Franco, el hijo mayor de Romina, fue el primero en realizar un posteo. “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple Mami", escribió el artista que, al igual que su madre, decidió seguir un camino como actor, músico y compositor.

En cambio, Valentín, el segundo hijo de Romina, conocido por su éxito como automovilista, compartió una galería de fotos en la que sumó tiernas postales junto a su madre. “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos pero igualmente te festejamos todos los días”, comenzó diciendo en su publicación.

“Es una sensación muy rara sentirte tan presente pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias, mami. Te amo", cerró. Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de cariño de una gran cantidad de famosos, amigos y fans de Romina Yan, que se sensibilizaron con su dolor.

Por último, Azul, la más pequeña de las hijas de Romina, quien mantiene un perfil bajo y alejado de los medios, prefiere mantener su cuenta y sus recuerdos en privado. Sin embargo, cada vez que hay algún evento u homenaje dedicado a su madre, se hace presente junto a su abuela Cris y se emociona recibiendo el amor de la gente.

Azul, la hija menor de Romina Yan, junto a su madre (Imagen de archivo)

Las conmovedoras palabras Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Quienes también recordaron con mucho amor a Romina fueron sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

El jueves, Cris Morena acompañó a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba y toda la banda de Erreway en su cuarto show en Buenos Aires. “Que maravilla, qué noche mágica. Única, irrepetible, maravillosa. El cumple de Cami (Bordonaba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!“, expresó la creadora del éxito, mientras el público no dejaba de aplaudirla de pie.

Cris Morena reapareció públicamente en el show de Erreway tras la muerte de su nieta Mila (Foto: Captura de video)

“Además de todo, quería agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, continuó. “Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila [la nieta de Cris Morena que falleció en un accidente náutico en Miamim el 29 de julio pasado]. Y que todos ustedes van a estar dándole su luz. Gracias”, dijo con la voz entrecortada, invadida por la emoción. Además, para celebrar el cumpleaños número 51 de su primogénita, Cris Morena compartió en Instagram un video de Romina con la canción “Penitas” de Chiquititas.

El sentido posteo de Cris Morena para su hija Romina el día que hubiese cumplido 51 años (Foto: Instagram @bycrismorena)

“¡Feliz cumple, Ro! Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo. Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma…Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre. Mamita", expresó.

Por otra parte, Gustavo Yankelevich subió una postal junto a su hija y escribió: “Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las amo”.