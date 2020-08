Tamara Bella escribirá un libro sobre su dura experiencia con el coronavirus Crédito: Instagram Tamara Bella

Tamara Bella y su hija Renata, de 11 años, han sido diagnosticadas de coronavirus. La modelo y conductora comenzó a sentir los primeros síntomas el pasado fin de semana, coincidiendo con el día de su cumpleaños. A partir de entonces, para ambas, todo se ha ido acrecentando y cada vez son más las molestias.

En diálogo con LA NACION, la creadora de las versiones argentinas de "Imagine" y "Hey Jude" (Supón I y II), canciones con las que quiso contagiar optimismo en los primeros meses de la pandemia, contó cómo viven el proceso en su hogar. "No somos asintomáticas y el virus se está haciendo notar", compartió y aclaró que, sin saber cómo y cuándo se contagiaron, ambas están aisladas y con tratamiento médico.

Sobre la sintomatología que ella fue atravesando con el pasar de los días, explicó: "El sábado empecé con algunos dolores en el cuerpo, pero como yo soy muy alta y a veces me duele la espalda, no le di tanta importancia. Pero ya el día domingo 16 de agosto, que fue mi cumpleaños, empecé a no sentirle mucho sabor a la comida, y empecé a perder el olfato un poco, primero un poco. Después, llegando la noche, un poco más, y así fue sucediendo paulatinamente". A partir de entonces, a la pérdida del gusto y el olfato se sumaron el dolor de garganta y un "agotamiento físico extremo".

En cuanto a cómo padece la enfermedad su hina, agregó: "Ella empezó con mucho moco y a estornudar, así que la llevé a la guardia de un sanatorio y ahí le hicieron el hisopado. No tenía muchos síntomas. Ninguna de las dos tuvimos fiebre ni tos, que eso es lo primero que te preguntan, pero después, con la pérdida del olfato y el gusto, me lo realizaron a mí también y ayer me dieron el resultado. La cuestión es que nos dio detectable a ambas. Y desde el lunes hasta hoy los síntomas fueron variando y cada vez son más fuertes".

"Por momentos estás diez puntos y por momentos te caés mal, te desplomás", aseguró Bella. Ayer, por ejemplo, experimentó nuevas sensaciones muy poco agradables. "Me acalambré la mitad del cuerpo dormida, no me podía mover, y mi hija también tiene calambres en los pies y ardor de manos", indicó.

Lo que peor lleva Tamara en este momento es el dolor de cabeza y espalda y molestias en los oídos. "Siento como un zumbido constante y mi hija está con una gripe muy fuerte, le lloran los ojitos, tiene mucho moco, andamos mal de la panza, y tenemos todos los síntomas, menos tos y fiebre", aclaró.

Conductora del programa Enredada, del Canal de la Ciudad, Tamara aseguró que está recibiendo mucho apoyo de sus compañeros. "Soy del interior y no tengo ningún familiar cerca, pero gracias a dios tengo a mis amigos del canal que están atentos a todo", indicó. Tras ello, agradeció la circunstancia de que desde hacía una semana no estaba acudiendo al estudio en forma presencial, sino que estaba trabajando vía Skype. "Por suerte, no propagué el virus, que eso es muy importante, porque la culpa es tremenda. Ya tengo demasiada culpa con habérselo contagiado a mi hija", lamentó.

En un gesto de amor, Bella compartió esta tarde una imagen en las redes sociales de las manos de ella y de su hija entrelazadas, que acompañó de un emotivo texto: "Daremos batalla a esta guerra, princesa. Te amo, hija, hoy más que nunca".

La conductora también adelantó a LA NACION que ambas en casa están procesando la dura experiencia contra el virus a través de la escritura. "Estamos escribiendo con Renata un librito, para contar cómo lo transitamos y para que la gente tome un poco de conciencia", contó. "Me tocó a mí como le pasó a mucha gente. Y cada una está escribiendo los síntomas que tiene en un cuaderno. Ella va a hacer un mini librito para teens, que se va a poder ver de forma online, seguramente, e impreso también, y estamos viendo si lo encaramos desde el lugar de cuando (padecés la enfermedad) y estás sola, madre e hija y pasan por esta situación, o en las chicas de la edad de Reni o los adultos en general. Entre las dos estamos escribiendo, no sabemos si vamos a escribir un libro o dos", aclaró.

Del mismo modo, Tamara se muestra decidida a donar plasma una vez que se recupere. "Vamos a donar plasma, yo voy a donar y voy a preguntarle a la pediatra si Renata puede", adelantó. Para el seguimiento de su estado de salud, están en contacto con una médica, una pediatra e infectólogos.