Coronavirus: cansada de las críticas, Lizy Tagliani estalló en las redes

Desde su casa, donde se encuentra recluida luego de haberse enterado que tiene coronavirus, Lizy Tagliani estalló contra quienes la critican en las redes Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 00:26

Luego de que trascendiera que Lizy Tagliani y su estrecha colaboradora Floppy habían contraído coronavirus los famosos que habían participado de las últimas grabaciones de El Precio Justo debieron someterse al hisopado para establecer si ellos también se habían contagiado. Si bien con el correr de las horas se supo que los únicos a los que el resultado les dio positivo fueron Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese , una fotografía que daba cuenta del festejo del equipo por los 400 programas, ocurrido en plena pandemia y sin respetar las medidas de prevención, despertó una ola de críticas hacia la conductora, la producción y el canal Telefe.

Este jueves, cansada de los comentarios negativos, Tagliani decidió salir a contestarles a algunos de sus seguidores de Twitter. "¿Ella piensa que hay que felicitar a todos los que participaron de un festejo multitudinario en pos de distanciamiento y que resultaron varios contagiados de Covid? Mejor sería hacerse cargo del error y no cruzarse con nadie", opinó una usuaria que despertó la ira de la conductora: " Sabés poco de lo que escribís... Pero bueno, no te juzgo... En un par de años me gustaría saber dónde llegaste con tu ignorancia y resentimiento ", respondió. Luego, ante otro mensaje que le recomendaba no prestarle atención a los comentarios negativos, escribió: " Yo estoy tranquila, aunque me empujen del piso 30 caigo protegida en mi conciencia ".

"El Covid deja muy expuesta la mala onda, por no decir otra cosa. Como @lizytagliani y @pachu_penia son famosos, ¿por eso se los juzga? Son empleados, laburantes, de sol a sol, como muchos salen a buscar el mango", escribió otra seguidora. Y Lizy le respondió: " Gracias a Dios, la mayoría lo comprende... El odio está en ese que no entiende que si cada trabajo que tiene es peor que el anterior es porque está haciendo todo mal... Y encima, tiene el tupé de boconear pavadas... Tendría que ser declarado inconstitucional hablar en potencial ".

Otro de los mensajes que decidió contestar fue el de una seguidora que escribió: "Nadie dice que no sean laburantes, pero la gente siente bronca porque muchos rubros no pueden abrir y se están muriendo de hambre y perdiendo todo lo que han construido. Y los de la tele, sí pueden trabajar a pesar de que es riesgoso. Eso pasa".

" A mí no me digas, que yo perdí una peluquería , no veo a mis ahijados, no veo a mi novio (ya entenderás en que sentido)... Pero no fui yo quien autorizó el rubro ", respondió.

Otro usuario, enojado, posteó: "¡Laburar es otra cosa, no es levantarse al mediodía y que te venga a buscar el remis para hacer pavadas en la tele!". La respuesta de la conductora fue tajante: " Hay médicos que trabajan de noche y se levantan al mediodía... Pero para vos, no es laburar.... Que te salve Twitter cuando caigas a una guardia de madrugada ".