Coronavirus: Roxy Vázquez debuta en Mujeres... pero con nuevas compañeras

Pràcticamente un nuevo elenco estuvo hoy al frente de Mujeres... por el Covid-19 positivo de Claudia Fontán: Roxy Vázquez, Flor de la V, Luli Fernández y Sandra Borghi Crédito: Jorge Luengo/Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 15:58

Iba a ser un día especial en Mujeres en eltrece aunque nada salió como lo habían planificado. Roxy Vázquez, que durante la primera semana no pudo estar por haber dado positivo de Covid-19, se sumó al programa, pero no estuvo acompañada por el elenco habitual del ciclo, sino por Flor de la V, Luli Fernández y Sandra Borghi.

¿Qué pasó con las Mujeres? ¿Cambiaron las conductoras a una semana del estreno? No. Teté Coustarot, Solita Silveyra, Claudia Fontán y Jimena Grandinetti volverán, pero se encuentran aisladas preventivamente desde hoy y por dos semanas. ¿La razón? Claudia Fontán tiene coronavirus y sus compañeras debieron ajustarse al protocolo, por lo cual están en cuarentena estricta.

"Al fin estoy acá. Como saben, el programa debutó la semana pasada y mi Covid positivo no me permitió estar. Les doy la bienvenida a mis compañeras, gracias por hacernos el aguante. Ya saben que Claudia dio positivo de Covid y está en su casa. Es algo que está pasando y en la tele hubo muchos casos positivos este fin de semana, con lo cual se ha decidido aislar a todas las Mujeres. Iban a estar todas pero es un arranque diferente", saludó Roxy.

Claudia Fontán, desde su casa, contó que no tiene síntomas. "Empezaron a haber algunos casos en la radio (en La 100 integra el staff de No todo está dicho, el programa de Guido Kaczka) y nos hisopamos por protocolo. En ese momento dimos todos negativo (fue cuando debutó Mujeres) y volvieron a hisoparme en la radio y di positivo. En La 100 hay varios que están con Covid, entre ellos Cathy Fulop y Guillermo Poggi. Me siento bien y estoy tranquila, aislada en casa aunque vivo con mi hija Antonia. Cuando yo estoy en la parte de debajo de la casa, ella está arriba y al revés: tratamos de mantener distancia con Antonia. Nunca dejé de ir a trabajar y la última vez que vi a mis compañeros fue el viernes. Funciono bien en el modo emergencia y sé que esto va a pasar y vamos a estar bien. No quiero entrar en pánico. Era difícil que no nos sucediera porque salimos a trabajar todos los días y estamos en contacto con otras personas", explicó Claudia Fontán. Y enseguida la actriz saludó especialmente a Flor de la V. "Hicimos una novela juntas, Margaritas, de Rodolfo Ledo. Nos fuimos todas al sur pero fue un fracaso estrepitoso. Pero la hemos pasado bien. Duró tres mees y después nos volvimos a dedo", bromeó.