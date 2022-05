Carmen Barbieri, desde Brasil, habló de la salud de Fede Bal y de la ayuda de Scioli, con quien tuvo un antiguo romance

Tras haber sido operado el viernes pasado en el Hospital Das América, la salud de Federico Bal está evolucionando bien. Tanto, que los médicos están evaluando darle el alta en las próximas horas.

Este lunes, Carmen Barbieri habló con su programa Mañanisima, por Ciudad Magazine, y tras agradecerle a todos los que ayudaron a su hijo, habló de su encuentro con Daniel Scioli, con quién tuvo un noviazgo adolescente.

“Parece que le dan el alta a la tardecita. Si todo sale bien, mañana a la mañana estaríamos viajando a Buenos Aires”, advirtió la conductora emocionada. Mientras aseguró que desde hace unos días su hijo más tranquilo con el tema, la actriz confesó que Fede se pone a llorar cada vez que ve el accidente. “Llora todo el tiempo. Dice que cuando duerme sueña con el accidente” , reveló.

“Me hace acordar a mí cuando estaba internada, tiene un montón de vías. Pide morfina a la noche porque el dolor es insoportable. A mí no me gusta nada eso pero es la única forma de que pueda dormir tres o cuatro horas”, agregó preocupada.

Tras agradecer toda la ayuda recibida en este difícil momento, la capocómica hizo una mención especial para Daniel Scioli, actual embajador de Argentina en Brasil, que hizo las gestiones para trasladar al actor de Paraty a Río de Janeiro.

“Hacía mucho que no me veía con Daniel. Yo me veo seguido o hablamos, más que amigos somos familia. Fuimos noviecitos ”, comentó mientras recordaba anécdotas de aquella época adolescente. “Nos encontrábamos en la puerta del colegio, la pasábamos bien con un grupo de amigos”, rememoró con cierta nostalgia.

“Se ha portado tan bien Daniel. Es una persona encantadora. Hace mucho que no cenábamos juntos y charlábamos. Vino con su mujer y un grupo de amigos. Y me encontré con el Daniel Scioli de los 18 años , no tengo palabras para agradecerle. Fue una gestión muy grande la que hizo, ninguna ambulancia quería ir a Paraty a buscar a Federico, el camino es muy peligroso y ellos lo consiguieron. Pero la otra parte, la humana, el ser el mismo de antes fue lo más importante. Me atendió como una reina”, advirtió.

Enseguida, sus panelistas aprovecharon para preguntarle sobre la mujer del político, Gisela Berger, con quién tuvo una hija llamada Francesca . “Es bella, por dentro y por fuera. Viven en Brasilia con su hija y el está muy contento. Se vinieron para acá a ver a Fede y se quedaron unos días, dejaron a la nena con la niñera (…) Me dijo que está muy tranquilo en Brasilia, que la nena tiene que acostumbrarse al idioma, que va al colegio”, contó sobre la nueva vida de su amigo como embajador.

Y enseguida, hizo referencia al encuentro que Scioli tuvo con Bal, donde “estuvo muy simpático” y bromeó sobre la situación. “Las bromas que le ha hecho a Fede, le decía: ‘te voy a dar unos tips’ y le trajo una navaja que se hacía tenedor para que pueda comer solo” , reveló, haciendo alusión al accidente de lancha donde Scioli perdió su brazo. “Daniel vino sin su prótesis. ¡Que bueno si todos pudiéramos asumir las cosas que nos da la vida, asumir y mostrarnos tal cual somos, asumir las cosas con humor”, reflexionó.

Ya con lágrimas en los ojos, Barbieri habló del difícil momento que le tocó vivir como madre: “Estoy muy agradecida a Dios porque la hemos pasado muy mal. Varias veces le pregunte al médico si iba a perder el brazo o la mano. Fue una operación muy grande, un momento muy duro. Yo tuve que dejar mi vida, cualquier mamá lo haría. Si estaba en China también me hubiera tomado un avión porque quiero acompañarlo, hablar con los médicos porque no sabía si me estaba contando toda la verdad. Yo no soy la leona que ustedes creen, a veces flaqueo y bajo los brazos”, confesó llorando.