Cuánto cobrarán los herederos de David Bowie por la venta de su catálogo a Warner Music

La discográfica Warner Music anunció este lunes la compra de todo el catálogo editorial de David Bowie como compositor. Esto incluye 26 álbumes de estudio, desde el disco debut David Bowie, publicado en 1967; hasta el último, Blackstar, de 2016, lanzado dos días antes de su muerte, cuando el artista tenía 69 años. La compañía no reveló el precio de adquisición de la colección, pero el diario The New York Times estimó el valor en alrededor de 250 millones de dólares. Después de esa transacción realizada con los herederos del artista británico, casi todo el trabajo de la estrella estará bajo un mismo techo corporativo.

Warner Chappell, la editorial de música estadounidense y subsidiaria de Warner Music Group, tendrá los derechos de publicación musical global de más de 400 canciones del artista, incluidos los grandes éxitos “Space Oddity”, “Changes”, “Ziggy Stardust”, “Let’s Dance” y “Heroes”. El acuerdo también incluye el material de la efímera banda de Bowie llamada Tin Machine, además de otros proyectos; y su disco póstumo Toy, grabado en 2001 -pero que nunca llegó a publicarse debido a divergencias con su antigua discográfica, Virgin- y que verá la luz finalmente este viernes. La fecha de lanzamiento de este disco no es casual. Toy se dará a conocer un día antes de un nuevo aniversario del nacimiento de Bowie fallecido en 2016.

En septiembre, la compañía ya había anunciado un acuerdo con los herederos de Bowie que le otorgaba a Warner los derechos para lanzar todas las grabaciones del artista desde 1968. Con este nuevo pacto, WMG ahora es el hogar del trabajo de Bowie como compositor y artista de grabación. El director ejecutivo de Warner Chappell, Guy Moot, afirmó en un comunicado: “Estas no son solo canciones extraordinarias, sino hitos que han cambiado el curso de la música moderna para siempre”.

Este acuerdo es el último de una serie de enormes transacciones por derechos musicales, impulsadas por el creciente valor de la música en la era del streaming. El mes pasado, Bruce Springsteen vendió su trabajo como compositor y artista de grabación a Sony Music por unos 550 millones de dólares. Durante el último año, otras ventas importantes han incluido el trabajo de Bob Dylan, Paul Simon, Tina Turner, Mötley Crüe, ZZ Top y Shakira.

Entre quienes manejan la fortuna de David Bowie, estimada en alrededor de 190 millones de dólares, figuran su segunda esposa, Iman; Alexandria, su hija de 15 años; y su hijo de 44, el cineasta, Duncan Jones . Entre los bienes del artista se encuentran sus inmuebles en Nueva York y Los Ángeles, Estados Unidos; y otras propiedades en Suiza, Australia, la isla caribeña de Mustique y en el barrio londinense de Kensington. Y a este listado de bienes, ahora habrá que sumarle ahora los casi 250 millones de dólares que invirtió la Warner.

Toy, el disco que ahora verá la luz

La idea original era publicar Toy en 2001, con algunas canciones nuevas más versiones de temas poco conocidos que Bowie había lanzado en la década del sesenta. Durante una charla con fans, ese año Bowie comentó: “Veo que EMI / Virgin parecen tener muchos conflictos de programación este año, lo cual ha dejado mucho material en un segundo plano. Toy está terminado y listo para salir y haré un anuncio tan pronto como tenga una fecha muy real. Mientras tanto, ya comencé a escribir y grabar para otro álbum”, aseguró en su oportunidad. Algunos temas se conocieron como lados B. Lo que trascendió en 2011 fue un supuesto repertorio que sería parte de ese trabajo, aunque con algunos temas agregados. Los nuevos eran “Uncle Floyd”, “Afraid” y “Toy (Your Turn to Drive)” que acompañarían a versiones de títulos como “You’ve Got a Habit of Leaving”.