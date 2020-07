Sofía "Jujuy" Jiménez confesó que sigue pensando en su ex, Juan Martín Del Potro Crédito: Instagram

Sofía "Jujuy" Jiménez comenzó la cuarentena junto a su entonces novio, el tenista Juan Martín Del Potro. Sin embargo, algo ocurrió durante los primeros días que los llevó a tomar la decisión de separarse. Actualmente, la modelo y conductora se encuentra en su provincia natal, donde llegó hace apenas unos días. Por eso, enfrenta un nuevo proceso de aislamiento completo, en un hotel y, cuando culmine, finalmente podrá ver a sus familiares. Desde allí habló con La jaula de la moda y terminó confesando que, a la hora de pensar en sexo, no puede evitar recordar a su exnovio.

Todo comenzó con una pregunta de Mariano Caprarola. "Tu situación sentimental actual es 'sola, en tu mejor momento'. ¿Qué extrañás del sexo en cuarentena: los abrazos, los besos, la 'cucharita' o ese refregar de dos cuerpos maravillosos?", quiso saber el panelista. Lejos de incomodarse, "Jujuy" se prestó al juego: "Me gusta todo: besito, manito, oler...".

"Me encanta quedarme un rato en cucharita. Pero, pará... Eso lo hacía con Juan, mi ex, no sé si con cualquier chongo lo haría", afirmó, luego. En realidad, no sé si podría, si me animaría. Hoy en día no estoy para eso. Si pienso en sexo... Eh... Me acuerdo de mi ex", dijo "Jujuy", entre risas, dándose cuenta que había abierto una puerta que le iba a resultar difícil cerrar.

"¡No, no dije nada!", intentó, en vano, zafar. Y explicó: "Lo que pasa es que dijeron 'cucharita' y cuando pienso en eso, pienso en un momento romántico, de mucho amor; entonces, se me viene a la cabeza mi ex. Pero, en realidad, siento que la cuarentena nos pone la líbido en otro lado".

"Hace poquito empecé a leer un libro que se llama Cautiva, y me lo traje a Jujuy. Está buenísimo. Son veinte cuentos eróticos que te ponen súper 'quenchi', muy hot y me copan. Pero, antes de ese libro, recién separada, es como que no estás con la cabeza como para pensar en sexo. Al menos, a mí me pasó", finalizó