En fotos: de las paradisíacas vacaciones de Penélope Cruz y Selena Gomez a los looks de verano de Sofía Vergara y Heidi Klum

LA NACION

Playa, diversión, relax y un poco de lectura. El calor resultó muy tentador para varias estrellas de Hollywood que decidieron aprovechar el alto en el trabajo, tomarse unos días de descanso y disfrutar de los paradisíacos paisajes de las costas europeas.

Así, Selena Gomez y Penélope Cruz eligieron pasar unos días de descanso en Italia. Mientras tanto, otras celebrities que no pudieron escapar a sus obligaciones laborales enfrentaron las altas temperaturas con outfits muy veraniegos y planes familiares al aire libre.

Selena Gomez disfruta de un poco de diversión bajo el sol durante sus vacaciones en Italia; la estrella de Hollywood se unió al productor de cine ítalo-canadiense Andrea Iervolino Backgrid UK/The Grosby Group

La actriz, cantante y empresaria estadounidense optó por compartir su tiempo de ocio con el productor de cine ítalo-canadiense, Andrea Iervolino. Los rumores de romance se hicieron más fuertes desde que el cineasta acompañó a Selena en su cumpleaños número 30. Hoy se los puede ver disfrutando de la playa en compañía de varios amigos. La actriz lució muy relajada en un traje de baño enterizo y sin una gota de maquillaje en su cara.

La joven fue recientemente nominada al Emmy por su rol de productora de la comedia que también coprotagoniza, Only Murders in the Building (disponible en Star+) y aseguró estar atravesando una gran etapa. “Estoy en un gran momento de mi vida, haciendo las cosas que me gustan. Estoy feliz, más presente, más conectada con la gente. Cuanto más crezco, más evoluciono y siento una necesidad mayor de controlar mis sentimientos. Siempre quise esto: poder mirarme en el espejo y sentir confianza en mí misma”, expresó la multifácetica artista.

La actriz española Penélope Cruz disfruta de un día en el mar con sus hijos y amigos a bordo de un yate en Punta Chiappa, cerca de Portofino. Backgrid UK/The Grosby Group

Quien también se dejó ver al natural fue la española Penélope Cruz. Enfundada en una malla enteriza color naranja, la actriz de Madres Paralelas eligió disfrutar de un paseo a bordo de un yate en Punta Chiappa, cerca de Portofino, junto a su familia y un grupo de amigos. Penélope, su marido Javier Bardem y sus hijos se hospedan en el Hotel Astoria, en Rapallo.

¡Cuerpo el agua! Penélope, de vacaciones Backgrid UK/The Grosby Group

Por otro lado , Jennifer Lopez y Ben Affleck lucieron algo serios con la prensa al ser fotografiados tras compartir un café. Días atrás, el flamante matrimonio se enfrentó a rumores de divorcio a tan solo semanas de casarse cuando se malinterpretaron unos dichos a la prensa de fuentes cercanas a la pareja que hablaron de una “distancia” entre ellos. Sin embargo, los protagonistas aclararon que no se terminó la relación y que, por el contrario, se trata de una decisión acordada por ambos.

Allegados a las estrellas revelaron al portal HollywoodLife que se sienten “completamente bien” con el tiempo de separación que pactaron “para centrarse en diferentes proyectos”, e incluso dijeron que la distancia hace que su amor sea mucho “más fuerte”. “La única cosa que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las exigencias que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque, cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación en la que todos ganan”, expresaron amigos del matrimonio.

¿Enojados con la prensa? Jennifer Affleck y Ben Affleck, serios tras una visita al Huckleberry Cafe en Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

Asimismo, brindaron detalles de la dinámica que tienen como pareja: “Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, FaceTiming, e incluso haciendo videollamadas cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan lejos el uno del otro hace que el reencuentro sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su marido estará ahí para ella, pase lo que pase”.

Heidi Klum llama la atención en un bustier de malla negra y shorts de ciclista para America’s Got Talent Instar Images/The Grosby Group

Sofia Vergara hace una glamurosa llegada a America’s Got Talent Splash News/The Grosby Group

Ashton Kutcher y Mila Kunis sonríen en un almuerzo familiar en Santa Bárbara. Ashton admitió recientemente que luchó contra la "vasculitis" en 2020, una rara enfermedad autoinmune y que desde entonces se ha recuperado por completo Mega/The Grosby Group

Rumer Willis luce espléndida hasta para sacar la basura. La hija de Demi Moore y Bruce Willis lució un vestido straples floreado en color azul y un moño alto en su cabello cuando fue vista este miércoles Startraks Photo/The Grosby Group

Eva Longoria y su marido José Bastón esperan su auto con después de asistir a la fiesta de 65 años de Melanie Griffith en San Vicente Bungalows en West Hollywood Backgrid/The Grosby Group