De Chris Rock con su respuesta a Will Smith al show de Lali, el streaming le ganó un nuevo round a la TV tradicional

escuchar

Para los espectadores televisivos la noche del sábado estuvo repleta de novedad, emoción y diversión. Lo único que faltó a la cita fue la televisión en sí misma. Tres grandes eventos, la transmisión del recital de Lali Espósito en Vélez, el especial de comedia en vivo de Chris Rock en el que finalmente habló de lo ocurrido en los premios Oscar del año pasado y la entrega de los galardones Spirit al cine independiente que dominó el film Todo en todas partes al mismo tiempo, que en otras épocas no tan lejanas se hubieran visto en la TV ayer, se emitieron casi en simultáneo por streaming a todo el mundo. Y así, una nueva era audiovisual comenzó sin que nos diéramos cuenta. Tres de los temas que ocuparon la atención de las redes sociales, el foro público más poblado e inquieto de la historia, ocurrieron de espaldas a la emisión de contenidos tradicional y sellaron la suerte de uno de los últimos bastiones que mantenía la TV lineal: la transmisión en vivo y en directo.

En su especial de comedia Chris Rock por fin habló del cachetazo que le dio Will Smith durante la transmisión de los premios Oscar el 27 de marzo de 2022

El avance de las plataformas de streaming sobre ese terreno que hasta hace poco era exclusivo de la televisión se completó anoche luego de un proceso que empezó por incluir a eventos deportivos y musicales en vivo en la oferta de los diferentes servicios con Disney+ y HBO Max haciendo la avanzada antes de que el gigante Netflix se sumara a la tendencia. A la que la compañía de la N roja decidió sumarse anoche con Selective Outrage, el especial de comedia de poco más de una hora que Chris Rock presentó en el teatro Hippodrome en Baltimore. La apuesta era alta: la primera transmisión en vivo de Netflix tenía que cumplir con los requisitos técnicos necesarios para que fuera vista en todos los territorios donde está disponible la plataforma, pero además debía causar impacto con su contenido. Especialmente porque iba a ser la primera vez que Rock hablaría del hecho conocido como Slapgate, la cachetada que el cómico recibió de Will Smith durante la transmisión en vivo de los premios Oscar del año pasado. Un acontecimiento que visto desde la perspectiva de anoche casi funcionó como el broche de lata que comenzó la despedida del reinado absoluto de la TV lineal en cuanto a eventos en vivo se trata.

En un sentido, la presentación de Rock cumplió con las expectativas. Aunque hubo que esperar una hora para escuchar lo que el cómico tuvo para decir sobre el asunto de la cachetada, los últimos ocho minutos de su rutina estuvieron dedicados a él. “Todavía me duele”, exclamó Rock al recordar que desde aquel sorpresivo momento en los premios de la Academia todo el mundo le pregunta si le dolió el golpe que recibió de Smith que luego ganaría la estatuilla a mejor actor por su papel en Rey Richard: una familia ganadora.

“Will Smith practica la indignación selectiva”, comenzó Rock haciendo referencia al título del especial en inglés, Selective Outrage. “Todo el mundo sabe lo que pasó realmente. El que sabe, sabe que yo no tuve nada que ver con esa mierda. Yo no tuve ningún enredo”, explicó el cómico apuntando a los conocidos problemas matrimoniales entre Smith y su esposa Jada Pinkett Smith. “Su mujer estaba c... con el hijo de su amiga. Normalmente yo no hablaría de estas cosas pero por alguna razón, estos dos decidieron revelar todos sus asuntos en Internet. No tengo la menor idea de porqué dos personas talentosas harían algo tan bajo (...) A todos nos engañaron alguna vez pero ninguno de nosotros luego se sentó a ser entrevistado por la persona que nos engañó en la TV”, detalló Rock recordando la charla de los Smith en el programa Red Table que conduce Pinkett en las redes.

“Ella lo lastimó mucho más a él de lo que él me lastimó a mí”, sentenció el cómico que luego dijo que todo el mundo se burlaba públicamente de Smith pero que el actor y rapero eligió pegarle a él. “Justo a mí, un tipo al que sabía que podía derrotar. Eso es de cobarde”, gritaba Rock sobre el escenario utilizando términos e insultos que resulta complicado traducir. “Ella empezó toda esta mierda. Ella dijo que yo, un tipo adulto que sabe lo que hace, debía renunciar a la conducción de los Oscars cuando su marido no fue nominado por Emancipación”, trastabilló Rock hacia el final de su espectáculo cuando confundió el título del film de 2015, La verdad oculta, por el que Smith no consiguió una nominación el mismo año que se hablaba del Oscar como un evento que discriminaba a los actores negros-#OscarSoWhite-, con Emancipación, la película disponible en Apple TV+ en la que el actor interpreta a un esclavo fugitivo. “Amaba a Will Smith. Toda mi vida lo amé. Lo vi cuando era rapero. Hace grandes películas. Siempre lo alenté y ahora miro Emancipación solo para ver cómo lo golpean”, exclamó el comediante mientras el público lo aplaudía y al que le reveló la respuesta a la pregunta que le hacen todos desde los Oscars: ¿por qué no reaccionó en el momento de la agresión televisada? “Porque tengo padres. Y me criaron bien. ¿Y saben lo que me enseñaron? Nunca te pelees delante de los blancos”, concluyó Rock que dejó caer el micrófono y abandonó el escenario mientras la audiencia lo ovacionaba de pie.

Chris Rock, ovacionado por el público presente anoche en el estreno de su especial Selective Outrage Netflix

Aunque el debate respecto a si el material del especial estuvo a la altura de la promoción que se le hizo o si fue la mejor elección de Netflix para abrir su era de transmisión en vivo está abierto. Sin embargo, para los espectadores de países de habla no inglesa hay uno más urgente a discutir. Es que a pesar de que el evento figuraba en la lista de los estrenos del mes de marzo en la plataforma solo los suscriptores que tienen seleccionado el inglés como idioma de preferencia en su perfil pudieron verlo anoche en vivo. Sin ese cambio-muy sencillo aunque no anunciado-, de idioma el especial no aparecía ayer entre sus contenidos y sigue sin aparecer ahora. La etiqueta de transmisión en vivo global le quedó algo grande a lo que Netflix consiguió anoche. Se sobreentiende que un programa en vivo no tenga subtítulos o doblaje pero que estuviera disponible exclusivamente para los que usan su plataforma en idioma inglés le restó la intención tan promocionada sobre alcance global. No sucedió lo mismo, para dar un ejemplo reciente, cuando Disney+ emitió en vivo para todo el mundo el concierto de Elton John desde Los Ángeles.

Una temporada de premios que se jugó en Youtube

El equipo completo de Todo en todas partes al mismo tiempo sobre el escenario de los premios Spirit al cine independiente luego de ganar la estatuilla a la mejor película Chris Pizzello - Invision

El domingo pasado los galardones que entrega el sindicato de actores de medios audiovisuales de los Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) no tuvieron, como sucedía habitualmente, transmisión televisiva tradicional. Pocas semanas antes de la celebración, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo con el gremio y que a partir de 2024 la fiesta se vería a través de la plataforma con un pequeño adelanto en la ceremonia de este año, emitida a través del canal de Youtube de Netflix. El experimento salió bastante bien aunque sin los largos cortes comerciales de la transmisión lineal, la tarea de hacer que los invitados regresaran a sus mesas después de los cortos minutos entre premio y premios resultó casi imposible para los organizadores.

MIchelle Yeoh y los directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan en los premios Spirit realizados anoche en Santa Monica, Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

Anoche, Youtube volvió a alojar a una de las últimas fiestas de premiación de esta temporada, los galardones Spirit para el cine independiente, que se quedaron sin lugar en el canal IFC (Independent Film Channel) y en el resto de las señales de cable. En su lugar, se transmitieron a través del canal de Youtube de la página IMDB, el buscador dedicado al cine y la TV. Las estatuillas del cine indie norteamericano que siempre organizan su fiesta en Santa Monica, lejos de los oropeles de Hollywood, este año se alinearon con lo que todos esperan suceda en una semana en los Oscar: la gran ganadora de la noche fue Todo en todas partes al mismo tiempo que consiguió siete galardones incluyendo el de mejor película, guion, director, edición e intérprete protagónica para Michelle Yeoh, cada vez más cerca de encabezar la carrera en ese rubro que hasta ahora tenía como favorita a Cate Blanchett (Tár). Además, Ke Huy Quan ganó en el rubro de intérprete secundario y Stephanie Hsu en la categoría revelación.

Con la votación para los premios de la Academia a horas de cerrarse, -será el martes al mediodía de la Argentina-, el indiscutido triunfo de Todo en todas partes al mismo tiempo en los Spirit, sumado a su gran cosecha en los SAG y durante el resto de la temporada, indican que la historia sobre una familia de inmigrantes chinos atrapados en un multiverso de su propia creación llegará con ventaja a los Oscar. Los esperados galardones que, como hace tantos años, sí se verán el próximo domingo por la TV de cable a través de TNT pero, señal de los tiempos que corren, también estarán disponibles para ver al mismo tiempo en HBO Max.