De Elvis Presley a Britney Spears: famosos que se casaron en Las Vegas (y no necesariamente comieron perdices)

Lo que pasa en Las Vegas no siempre queda en Las Vegas y más si hablamos de bodas. Las capillas del centro histórico y su estética trash salpican con luces de neón y dobles de Elvis Presley al imaginario de las ceremonias tradicionales. No por nada, películas y series se encargaron de inmortalizar cómo un viaje con amigos a la “ciudad del pecado” puede hacer cambiar de estado civil sin demasiada premeditación. Eso fue lo que les pasó a Rachel y Ross de Friends, a Homero Simpson y Ned Flanders con dos mujeres desconocidas, y a Leo y Penny de The Big Bang Theory.

David Schwimmer y Jennifer Aniston como Ross Geller y Rachel Green en Friends

Más allá de la ficción, a lo largo del tiempo una gran cantidad de rostros famosos optaron por dar el sí rendidos ante los encantos de los casinos y la excentricidad de la ciudad. Personajes transgresores como Britney Spears, ídolos del rock como el mismísimo Axl Rose y parejas con todo el glamour de Hollywood como Frank Sinatra y Mia Farrow eligieron casarse en Las Vegas, aunque no necesariamente terminaron comiendo perdices.

Frank Sinatra y Mia Farrow saludando a un grupo de personas que se asomaron a saludarlos luego de la ceremonia. Bettmann - Bettmann

En la ciudad del pecado contraían matrimonio un promedio de 120 mil parejas al año (gracias a la rapidez con que se expiden los certificados) y, aunque en los últimos años la tasa de matrimonios fue decayendo, en lo que va del 2022 ya se emitieron 38.498 licencias de matrimonio. Entre los enlaces más recientes, la ceremonia relámpago de Jennifer Lopez y Ben Affleck causó furor.

Jennifer López, que lució un vestido de novia que había utilizado en una película, compartió por Instagram imágenes de su boda con Ben Affleck

Un poco de historia

Corrían los años 20 y la llamada Ley Seca que ilegalizó el alcohol y el juego estaba vigente en los Estados Unidos. Esa prohibición dio pie al auge de una industria clandestina operada por el crimen organizado, que permeaba fuertemente en Las Vegas. El estado de Nevada supo instalar un ambiente de evocación por lo prohibido que algunas parejas de enamorados parecían estar buscando.

Los actores Clara Bow y Rex Bell fueron quienes en 1931 estrenaron la ciudad como destino para bodas disruptivas. Sin embargo, fue en 1967, cuando Elvis y Priscilla Presley dieron el sí en el Aladdin Hotel, que Las Vegas se coronó finalmente como la “capital mundial de las bodas exprés” que sigue dando que hablar hoy en día.

Bruce Willis y Demi Moore

Bruce Willis y Demi Moore, un amor que logró con el tiempo convertirse en amistad GROSBY GROUP

En 1987, y tras tres meses de noviazgo, Bruce Willis y Demi Moore decidieron casarse en Las Vegas. El matrimonio duró 11 años y de él nacieron sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah . Finalmente, en el año 2000 pusieron punto final a su amor, aunque aún mantienen una gran amistad.

Demi Moore, invitada de honor en la boda de su ex, Bruce Willis.

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley en una salida de novios en 1985 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

La estrella de rock conoció a su esposa en la escuela secundaria y se casaron en 1989, cuando el cantante viajó en secreto a Las Vegas durante una parada de la gira New Jersey. Juntos tienen cuatro hijos: Stephanie, de 29 años, Jesse, 27, Jacob, 20 y Romeo, de 18. En una entrevista a la revista People, el intérprete de “I’ll Be There For You” habló de su historia de amor: “Me enamoré de ella en cuanto la vi y eso no cambió en 40 años”. Un final feliz entre tantas bodas al paso .

Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley ya casados y con cuatro hijos en el Plaza Hotel de Nueva York en 2012 Fernando Leon - Getty Images North America

Richard Gere y Cindy Crawford

“Richard me propuso matrimonio hace dos horas. En 30 minutos volamos a Las Vegas”. Eran la estrella de cine y la supermodelo del momento. Se casaron en 1991, pero cuatro años más tarde se divorciaron. “No era la boda con la que siempre había soñado”, reconocería ella después . Al final la tuvo, pero no con él, se casó en 1998 con un empresario de locales nocturnos llamado Rande Gerber con quien tiene dos hijos.

Cindy Crawford y Richard Gere conformaron una de las parejas más mediáticas de Hollywood Archivo

Angelina Jolie y Billy Bob Thorton

Otra pareja famosa que pasó por las capillas de Las Vegas fueron Angelina Jolie y Bob Thorton. Ambos se casaron en el año 2000, tras enamorarse en el rodaje de la película Fuera de control. A pesar de mostrarse muy unidos cuando tomaron la decisión, el matrimonio solo duró tres años.

En ese entonces Angelina Jolie tenía 28 años y Bob Thorton 47. La unión se disolvió el martes 27 de mayo de 2003 en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. KEVORK DJANSEZIAN - AP

Britney Spears y Jason Allen Alexander

En 2004, Britney Spears se casó con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander en una auténtica boda exprés: al día siguiente los novios se dieron cuenta del erróneo impulso y, 55 horas después, anularon su unión . Al parecer, en plena crisis emocional de ella luego de su separación de Justin Timberlake, la ganadora del Grammy despidió el 2003 con su amigo y en la fiesta de año nuevo decidieron festejar en Las Vegas. Los rumores dicen que volvieron a la suite donde despidieron el año, vieron La matanza de Texas, alquilaron una limusina verde y se casaron en uno de los muchos lugares que hay en la ciudad de los casinos para contraer matrimonio.

Joe Jonas y Sophie Turner

Pocas horas después de que los Jonas Brothers tocarán en los Billboard Music Awards 2019, Joe Jonas se casó con Sophie Turner en la famosa A Little White Wedding Chapel de Las Vegas. Nick Jonas y Kevin Jonas ejercieron de padrinos, y la boda fue transmitida en vivo a través de una historia de Instagram . Meses más tarde, la pareja celebró su unión con más invitados en la Provenza francesa.

Lily Allen y David Harbour

La cantante británica Lily Allen celebró en 2020 una boda sorpresa en Las Vegas con el actor neoyorquino David Harbour, una de las estrellas de la serie de Netflix Stranger Things. La ceremonia cumplió con todos los requisitos de una clásica boda en la ciudad, improvisada: fue oficiada un imitador de Elvis Presley en una de las capillas del lugar .

“En una boda oficiada por el mismísimo Rey del Rock, la princesa del pueblo se casó con su enamorado, plebeyo pero con tarjeta de crédito en mano, en una preciosa ceremonia iluminada por un cielo ceniciento, cortesía del estado que arde a millas de distancia, y en medio de una pandemia global”, escribió el flamante esposo en Instagram. “Se sirvió un refrigerio posteriormente en una pequeña recepción”. La pareja celebró su unión comiendo hamburguesas.

Kourtney Kardashian y Travis Barker