Jon Bon Jovi cumple 60 años: un recorrido en imágenes por la vida del artista

Con una carrera repleta de éxitos y una voz reconocida en todo el mundo, Jon Bon Jovi celebra hoy el cambio de década. El cantante cumple 60 años mientras se prepara para dar comienzo a una gira de un mes por 15 ciudades de Estados Unidos.

Cantautor, músico y también actor, el líder de Bon Jovi ha tocado en más de 2.700 shows en vivo para millones de personas y cuenta con más de 130 millones de discos vendidos a lo largo de sus 40 años de carrera.

Jon Bon Jovi, que responde al nombre real de John Francis Bongiovi, creció en una familia de clase media de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, al igual que Bruce Springsteen, a quien conoció en sus inicios. Recibió su primera guitarra a los siete años y ya cantaba en bandas durante la escuela secundaria. A los 13 años solo tenía una aspiración: convertirse en una estrella de rock and roll. A esa edad fundó su primer grupo, que se llamó primero Starz y luego Raze, y que finalmente se convirtió en Bon Jovi.

Bon Jovi, en 1985, en Hart Plaza, Detroit Icon and Image - Michael Ochs Archives

A principios de los años ochenta participó en una audición para la película Footloose y fue elegido para el papel principal por Paramount, que pretendía cambiar su rol de bailarín en el guion por el de músico de rock. Sin embargo, el joven artista rechazó la propuesta.

A partir de ese momento comenzó a creer más concretamente en una carrera como cantante y, apoyado por su familia decidió elegir un seudónimo más fácil de pronunciar: así nació Jon Bon Jovi, título que utilizó para firmar el contrato con la primera discográfica. Además de la guitarra eléctrica, el cantante toca la armónica, el piano y la guitarra acústica.

El músico, en una performance en 1986 Mike Cameron - Redferns

Jon Bon Jovi y su eterna pareja, Dorothea Hurley, en el Sheraton Premiere Hotel de Los Ángeles, en 1985 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

En el Secundario conoció a David Bryan, actual tecladista de la banda, y a Dorothea Hurley, quien ha sido su compañera desde entonces. La pareja, que se casó en 1989 en Las Vegas y tuvo cuatro hijos, es una de las más longevas en el mundo de la música.

Con su banda, Bon Jovi escribió y grabó numerosas canciones que encabezaron las listas de éxitos, desde “You Give Love a Bad Name” a “Livin ‘on a Prayer”, “Always”, “Wanted Dead or Alive”, “Keep the Faith” o “It’s My Life”.

El artista en el festival Super Rock 84 en su primera visita a Japón Koh Hasebe/Shinko Music - Hulton Archive

Además de los discos junto a la banda, el artista grabó dos álbumes en solitario: Blaze of Glory (1990) y Destination Anywhere (1997), así como un álbum no oficial lanzado en Italia bajo el nombre de John Bongiovi, titulado The Power Station. El álbum contiene 14 temas inéditos grabados entre 1980 y 1983, remezclados y remasterizados en 1997.

En 2009, Jon ingresó en el Salón de la Fama de Nueva Jersey. El artista también ha trabajado como actor en algunas películas y series de televisión, desde Ally McBeal hasta Sex and the City.

El músico, en el Farm Aid II Concert, en Texas, en 1984 Paul Natkin - Archive Photos

Después de lanzar el álbum 2020 de Bon Jovi en octubre de ese año, Jon participó en la campaña electoral de Joe Biden y formó parte del concierto de inauguración virtual Celebrate America en enero de 2021, tras la victoria del actual presidente de Estados Unidos.

Bon Jovi, en el concierto tras la asunción de Joe Biden

En 2021, su famosa banda ganó el premio Pollstar’s Rock Touring Artist of the Decade. Jon y su excompañero de grupo, Richie Sambora, también recibieron otros destacados galardones a lo largo de los años. El artista también fue premiado por ien trabajos de caridad y realizó varios espectáculos benéficos.

Bon Jovi iniciará una gira de un mes el 1 de abril que incluyen shows en distintas ciudades de Estados Unidos.

Dorothea Hurley: un amor de cuatro décadas en la vida del artista Fernando Leon - Getty Images North America

Jon Bon Jovi, en Rock in Río, en 2019 AFP PHOTO/The Grosby Group - AFP PHOTO/The Grosby Group