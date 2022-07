¿Mentira o error de tipeo? Ben Affleck se equivocó en un dato crucial de su licencia de matrimonio con Jennifer Lopez

Los nervios pudieron haberle jugado una mala pasada a Ben Affleck nada menos que en el día de su boda. El sábado, el actor se casó con Jennifer Lopez en una ceremonia de bajo perfil en Las Vegas, para la cual ambos debieron solicitar sus respectivas licencias matrimoniales. Cuando TMZ obtuvo una copia de dicha licencia, un dato pasó inadvertido... Hasta este martes.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, marido y mujer Grosby Group

La publicación US Weekly notó un error que cometió el director de Argo al completar el campo en el que se le preguntaba cuándo se había divorciado de su primera mujer, Jennifer Garner. El actor asentó el “16 de julio de 2013″ como el día en que se disolvió formalmente su primer matrimonio, cuando en realidad fue mucho tiempo después, más precisamente en octubre de 2018, si bien habían solicitado el divorcio el año anterior.

Por otro lado, la pareja anunció su separación en 2015, dos años después de lo escrito y firmado por Affleck en su flamante licencia para su boda con Jennifer Lopez ¿Descuido o mentira piadosa? Lo cierto es que ahora que finalmente lograron formalizar, todas las miradas están puestas sobre ellos, hasta en los más mínimos detalles.

Un casamiento de bajo perfil

Los recién casados Ben Affleck y Jennifer Lopez. NEWSLETTER ONTHEJLO

“Resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente”. Con esas palabras, Lopez confirmaba el domingo en su Newsletter su casamiento con Affleck, que se realizó dos décadas después de que el ganador del Oscar se comprometiera con la estrella en 2002. En ese momento, el vínculo no pudo superar la atención mediática y se disolvió, pero el año pasado los actores se reencontraron y la chispa estaba intacta.

En cuanto a la boda, la noche del 16 de julio Affleck y Lopez viajaron a Las Vegas a la medianoche, cuando la capilla estaba a punto de cerrar, pero se aguardó unos instantes para cumplir el deseo de la pareja. “Hicimos fila para la licencia con otras cuatro parejas, todas hicimos el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Y todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declarar nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio”, les compartió la artista a sus fans suscriptos al boletín On The JLo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas

Asimismo, escribió: “Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. 20 años paciente”. Lopez firmó el texto como Jennifer Lynn Affleck, por lo que habría modificado su apellido por el de su reciente esposo.

Por otro lado, la estrella sumó algunos detalles de esa jornada inolvidable: “Nos dejaron hacer fotos en un Cadillac rosa descapotable, evidentemente utilizado en su día por el mismísimo rey. Así que, con los mejores testigos que puedan imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla [Little White Wedding] y nos dimos los anillos que llevaremos el resto de nuestras vidas”, relató la actriz. “Fue la mejor noche de nuestras vidas”, remarcó. “Incluso tenían bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero, al final, fue la mejor boda posible que podríamos imaginar. Una que soñamos hace mucho tiempo y que se hizo realidad (a los ojos del Estado, de Las Vegas, de un descapotable rosa y del otro), por fin”.

La hija de Jennifer Lopez en la boda de su mamá con Ben Affleck

En cuanto a la presencia de sus hijos, trascendió que la mayoría estuvo en el lugar. Lopez es madre de los gemelos Max y Emme, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, de quien se divorció oficialmente en 2014. Affleck es padre de Violet, Seraphina y Samuel, los hijos que tuvo junto a Garner. De hecho, Violet, la hija mayor de Ben, decidió ausentarse. ¿El motivo? La lealtad que le tiene a su madre.

Según compartió el portal Page Six, una fuente muy cercana a los recién casados confirmó que Violet decidió no estar junto a su papá en ese momento porque todavía está 100 por ciento del lado de su mamá. “Ben le dijo a Jen sobre la boda, pero me dijeron que eso fue el viernes como temprano. Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”, sumó la fuente.

¿Cuánto costó la boda?

Ben Affleck y Jennifer Lopez y un amor que esperó 20 años

Affleck y Lopez obtuvieron la licencia de matrimonio y pagaron 75 dólares por alquilar la capilla y por la ceremonia, reveló Sonia Medina, coordinadora del lugar, en charla con el canal Telemundo. “No pagaron más, eso fue todo. Se les dio su recibo, entonces ya están registrados civilmente casados”.

“Normalmente las ceremonias duran cinco minutos, pero la de ellos duró treinta para que pudieran dar sus votos tranquilos”, contó Eugene Lewis, pastor de la capilla.