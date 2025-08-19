LA NACION

De la escultural figura de Eva Longoria disfrutando de Marbella al cumple de Madonna y el rodaje de Lily Collins

Paseos en yates, vistas privilegiadas en palcos exclusivos y viajes laborales: las actividades más recientes de las celebrities

Eva Longoria y sus días de descanso en Marbella
Para celebrar su cumpleaños, Madonna eligió nuevamente apelar a sus raíces italianas. Así como el año pasado estuvo en las ruinas de Pompeya, este año recibió los 67 en la tradicional carrera de caballos medieval Palio di Siena, en la Toscana
La Reina del Pop estuvo acompañada por sus hijos Rocco, Lourdes, las gemelas Stella y Estere y su novio Akeem Morris
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi disfrutaron de una escapada romántica en yate por Cerdeña. La protagonista de Stranger Things lució una bikini con estrellas estampadas de Louis Vuitton, que complementó con un sombrero de rafia, un pañuelo de seda y una falda de punto, mientras que su marido llevó una camisa con estampas de margaritas, una bermuda a rayas y una gorra negra a tono con sus lentes de sol
Eva Longoria, que reparte sus días entre España y México, disfrutó de un día de playa en familia en la costa de Marbella
A través de sus redes sociales, la actriz mostró que ya finalizó sus vacaciones -que además de playa incluyeron partidos de pádel- y comenzó con el rodaje de la película The Last Sunrise, que protagonizará junto a la argentina Maia Reficco
Renée Zellweger viajó a Escocia para participar del Festival de Cine de Edimburgo, donde estrenó su cortometraje animado de 9 minutos llamado They, que representa su debut como directora
A tono con el lugar, la actriz lució una bufanda tartán y una boina negra
Gisele Bündchen y su prometido, Joaquim Valente, salieron de paseo junto a su hijo, que nació a principios de este año, y sus mascotas, por las tranquilas calles de Surfside, en Florida. Mientras el entrenador de jiu-jitsu lleva a uno de sus perros de la correa, el más pequeño va debajo del cochecito acarreado por la supermodelo brasileña
Selena Gomez y Benny Blanco fueron vistos junto a un grupo de amigos durante una cena en Los Ángeles
La actriz y cantante intentó mantener un perfil bajo, aunque su anillo de compromiso se robó todas las miradas
Sarah Jessica Parker fue vista por primera vez tras la cancelación y el polémico final de And Just Like That...
La actriz fue a comprar una pizza por la zona de East Hampton, en Nueva York, acompañada por el presentador Andy Cohen. Ambos combinaron su estilo con una remera manga larga azul y pantalón beige
Lily Collins fue vista en Venecia filmando escenas para la quinta temporada de Emily in Paris junto a Ashley Park, Eugenio Franceschini y Paul Forman. El elenco llevó el glamour de la serie a algunos de los lugares más icónicos de Italia, incluyendo el Puente de los Suspiros, Campo Santi Giovanni e Paolo, San Francesco della Vigna, la Gallerie dell'Accademia y el Hotel Danieli
El rodaje, que se realiza del 15 al 25 de agosto, también incluye espectaculares escenas en el Gran Canal capturadas desde taxis acuáticos y barcos de filmación
Jenna Ortega a punto de abordar un yate de lujo en Sídney, Australia, como parte del evento promocional por el lanzamiento de la segunda temporada de Merlina, la serie de Netflix que la tiene como protagonista
