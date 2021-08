De la vuelta de Mirtha a los extraños mensajes de Vicuña y la pelea que se viene entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte

¡Hola changos! Aquí Juariu, trayéndoles nuevamente lo importante: ¿qué pasa en la farándula argentina? Como ustedes ya saben, una semana en la vida de los famosos argentinos equivale a un año en la vida de las celebridades de Hollywood. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Es por eso por lo que amo a nuestras figuras, ¡lo dan todo!

¡Este sábado volvió la tan esperada Mirtha Legrand a la tele! Se podría decir que básicamente cerró la grieta de este país, porque absolutamente todos se pusieron contentos con su regreso... ¡Y cómo no estarlo! Realmente la admiro (y no lo digo para que me invite... bueno un poco sí). La Chiqui, con la edad que tiene, decidió que era momento de volver a trabajar y hacerse cargo de su ciclo y yo lloro si me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir a hacer algún trámite. Pero, bueno, somos de otra generación, estamos todo el tiempo haciendo tik toks, así que podemos decir que en la tele esta semana se mostró lo clásico y lo nuevo. ¿El clásico? Mirtha, por supuesto. ¿Y lo nuevo? La televisión descubrió algo llamado trap y que hay muchos chicos y chicas exitosos y populares que justamente no salen en la pantalla chica. L-Gante fue a ShowMach y a Podemos hablar: por La Voz Argentina pasó Nicky Nicole y prendió fuego el escenario junto a Lali (son nuestras Britney y Madonna) ¿Cuáles serán las colaboraciones que nos esperan? ¿El Duki tocando en vivo en el regreso de Susana? ¿Bizarrap haciendo una sesión junto al Doctor Milagro? ¿Un featuring entre Wos y la China Suárez? Ah no, eso creo que ya pasó... ¿Se imaginan una mesaza de Mirtha con todos los traperos exitosos del país? ¿Dónde hay que poner plata para que eso pase? Santi Maratea, si estás leyendo esto, ¡deberías hacer una campaña ya!

La polémica foto de Cinthia Fernández, el raro mensaje de Vicuña y la pelea que se viene, por Juariu

Ya que hablamos de campañas podríamos hacer una para informarle a los famosos que si comentan fotos... ¡lo vemos! Si likean fotos... ¡lo vemos! Si dejan de seguir a un familiar... ¡lo vemos! Y a veces no es necesario, como el caso de Benjamín Vicuña, que en plena separación, no solo estrena una serie con la China Suárez (de crisis de pareja, ¡qué conveniente!) sino que además el actor no para de hacer comentarios raros . Quizás pensó que tomarse la separación con humor era una buena opción, pero lo único que logró es que todos dijéramos: señor, ¿qué dice?

Vicuña... ¡no sos gracioso! Instagram

Pero no fue el único que tuvo una semana difícil en las redes. Cinthia Fernández no tuvo mejor idea que promocionar su candidatura con una foto desnuda para “concientizar” (para concientizar que tiene un lomazo será, porque si no, no se entiende). Cinthia: menos redes, menos polémicas metáforas, y más propuestas.

El posteo de Cinthia Fernández que despertó todo tipo de reacciones

Por suerte, después me encontré en Instagram con una publicación retierna de Pampita Ardohain con la hija donde le dice cosas lindas: “Nada más lindo que los abrazos de Ana, sentir su piel suavecita protegida con pañales...” ¡Ah, no, pará! ¿Es un canje? ¿Y el amor? ¿Qué pasó con los tiempos en donde los posteos eran desinteresados y solo mensajes de amor? Y eso que yo a Pampita le perdono todo, pero ¡dale!

Es muy común ver este tipo de canjes pasar inadvertidos, hay que mirar Instagram con todos los sentidos bien activados porque si mirás la cuenta de un famoso hay canje; si ves un mensaje de amor, hay canje; si ves un famoso en una pose rara, hay canje; y si ves un famoso posteando una frase profunda hay secta o separación.

Les muestro otro ejemplo: Horacio Cabak publica una foto encorvado en una silla: ¿”cuidás tu postura?” se pregunta. Ahí empiezan las especulaciones: ¿será un canje de sillas? ¿Será un canje de una faja para la espalda? ¿De computadora tal vez? Mmmm, no. Es aquí cuando te tenés que poner más detallista e ir más allá: ¿qué es lo que se ve ahí al costado? Sí, el producto en cuestión. ¿Cuándo piensan los famosos en usar la mopa para, no sé... limpiar, por ejemplo?

Los famosos y sus canjes... ¡todo es canje! Ya no hay posteos desinteresados Instagram

Y para ir cerrando este informe les quiero dejar un lindo temita con el que se va a armar próximamente. Ya se sabe que Nicole Neumann y Fabián Cubero están en guerra desde que se separaron. En 2019, cuando Mica Viciconte (actual pareja del exfutbolista) subía fotos en sus redes con las nenas del exmatrimonio, Neumann fue a la Justicia (porque la Justicia seguramente no tiene temas más importantes que tratar) y le prohibió volver a subir fotos con sus hijas. Hasta el día de la fecha esto se cumplió, aunque Nicole sube fotos con sus hijas y les tapa la cara (porque nunca es opción no subir una foto pues.. ¡canjes!).

Mica Viciconte y Nicole Neumann y un enfrentamiento que parece que no tener fin

La cuestión es que Neumann ahora está de novia con Manuel Urcera (piloto argentino de automovilismo) quien, nada más y nada menos, subió una foto con las nenas de la expareja, algo que supuestamente estaba totalmente prohibido. Si hacen silencio se puede escuchar la carcajada de Viciconte desde acá...

Nicole Neumann le tapa la cara a sus hijas, pero su novio las muestra... ¿estamos ante otra pelea mediática con Mica Viciconte? Instagram

Y bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tenés que saber de la farándula para empezar tu semana con la información importante, la que va a sacar a este país adelante.