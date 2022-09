De Madonna a la China Suárez: las famosas que rompieron prejuicios y siguieron su corazón

Es usual encontrar parejas de celebrities, en donde los hombres superan ampliamente en edad a sus enamoradas y cuando se forman vínculos que rompen este esquema suelen abundar los comentarios y las críticas. En la Argentina, el gran amor entre Susana Giménez y Ricardo Darín, a quien le llevaba 13 años despertó una fuerte polémica en la década del 80. El de Graciela Borges y Marcos Anguila Gutiérrez, 30 años más joven que ella, fue una escandalosa noticia de los años 90. El caso de Graciela Alfano con Matías Alé, de quien la separaba un cuarto de siglo desató una amplia gama de opiniones. Sin embargo, cada vez hay menos prejuicios y hay muchas mujeres que eligen sin ningún complejo a hombres más jóvenes.

“Los estereotipos de género son difíciles de derribar, los reproducimos sin advertirlo porque los tenemos incorporados en nuestras vidas cotidianas, y se van desarmando por partes, por tramos, de manera despareja en distintos ámbitos” explicó para LA NACION, Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Que cada vez más, las celebridades se muestren despojadas de prejuicios invita a repensar barreras internas que muchas personas tienen a la hora de relacionarse. En esta nota, hacemos una selección de famosas que se enamoraron de hombres más jóvenes.

Susan Sarandon y Jonathan Bricklin

Susan Sarandon y Jonathan Bricklin, el encuentro de dos almas Archivo

Fue a sus 65 años cuando una de las mayores estrellas de Hollywood comenzó a salir con Jonathan Bricklin, un emprendedor que tenía 33. Brincklin fue el fundador de Spin, un club de ping pong de Manhattan en el que la actriz invirtió una gran suma de dinero y allí fue que se conocieron y comenzaron su vínculo. La relación duró 5 años hasta que en 2015 llegó a su fin. A la hora de hablar sobre su expareja, la actriz aseguró que la diferencia de edad no le preocupaba: “Es el alma de una persona lo que me interesa. Cuando estás enamorado, el asunto de la edad, el sexo o el color ya no tienen ninguna importancia”.

Eva Mendes y Ryan Gosling

Eva Mendes y Ryan Gosling, un amor de bajo perfil Archivo

La historia de amor entre Ryan Gosling y Eva Mendes se inició una década atrás mientras ambos graban la película El lugar donde todo termina. La pareja se ha caracterizado por mantener su vida privada bajo un absoluto hermetismo. Sin embargo, el actor 6 años menor que su pareja siempre se mostró feliz con la familia que conformaron junto con las dos hijas de ambos, Esmeralda, de 6 años, y Amada, de 4.

Mariah Carey y Nick Cannon

Mariah Carey le lleva 11 años a su exesposo Nick Cannon AP

Mariah Carey y Nick Cannon se casaron el 30 de abril de 2008, en una inesperada boda caribeña celebrada tan solo dos meses después de comenzar su romance y se divorciaron en el 2016 . La pareja se conoció cuando el polifacético rapero dirigió un video para la cantante, “Bye bye”, él tenía 27 y ella 38 años. En ese entonces aseguraban que eran “almas gemelas” y que lo suyo fue “amor a primera vista”. Fruto de su relación nacieron dos niños, los mellizos Morrocan Scott y Monroe Cannon.

Madonna y el bailarín Brahim Zaibat

Madonna salió con el bailarín francés de origen argelino Brahim Zaibat cuando ella tenía 55 y él 25 años, lo que significó una diferencia de 30 años entre ellos. La reina del pop, Madonna anunció su ruptura con Zaibat en 2013, tras tres años de noviazgo. Zaibat se consideraba a sí mismo como el gran amor de Madonna, aunque ella seguramente tiene otra impresión de esta relación.

Actualmente la multifacética artista de 64 años está en pareja con otro bailarín: Ahlamalik Williams. Él tiene 26 años y la acompaña a todos lados, los paparazzi los han captado juntos en más de una ocasión.

Courteney Cox y David Arquette

Courteney Cox y David Arquette en la primera Scream, película donde comenzó su historia de amor.

David Arquette y Courteney Cox se conocieron en el set de la primera película de Scream (en 1996) y se casaron tres años después, el 12 de junio de 1999. Al momento de casarse él tenía 28 y Cox 35 años. Juntos tuvieron una hija, Coco Arquette (que hoy tiene 17 años y cuya madrina es Jennifer Aniston) y si bien se divorciaron en 2013, luego de 11 años de matrimonio, ambos declararon mantener un profundo cariño por el otro y que la separación se dio en los mejores términos.

Shakira y Piqué

La ahora expareja comunicó que tras 12 años juntos decidieron tomar caminos separados, su diferencia de edad era de 10 años Instagram @3gerardpique

Esta pareja comenzó a salir en 2010, ambos comparten fecha de cumpleaños con una diferencia de una década entre sí : Shakira es 10 años mayor que Gerard Piqué. Juntos conformaron una familia y tuvieron a sus dos hijos, Milán, de 9 años, y Sasha, de 7 años.

Cuando se les preguntaba por la diferencia de edad, a ninguno de los dos parecía importarle. Ella, luego de conocerlo aseguraba: “Cuando lo vi fue como si hubiera caído un rayo. Fue ese momento el que cambió toda mi vida”. Sin embargo en el último tiempo atravesaron varias crisis y tras doce años en pareja, Shakira y Piqué se separaron en medio de un gran escándalo internacional. La cantante colombiana descubrió varias infidelidades de su marido español y decidió pedirle el divorcio, en el que están en disputa millones de dólares.

China Suárez y Rusherking

La China Suárez y Rusherking