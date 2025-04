Federico D’Elía y Diego Peretti hablaron sobre la película de Los simuladores: “Está parada. No se hace”

En medio del reencuentro en el plano laboral de Diego Peretti y Federico D’Elía se volvió a instalar con fuerza la idea de la realización de la película de Los simuladores, el éxito televisivo que compartieron en la década de 2000 con Alejandro Fiore y Martín Seefeld. Sin embargo, y pese a que la legión de fanáticos que dejó la serie todavía mantiene las esperanzas de ver a sus ídolos en la gran pantalla, los protagonistas de la obra teatral El jefe del jefe terminaron de manera tajante con las expectativas del público, por lo menos por ahora.

Después de 23 años sin compartir trabajos, Peretti y D’Elía volvieron a coincidir, esta vez sobre las tablas: la dupla de actores protagoniza El jefe del jefe, la adaptación teatral de Jack McNamara de The Boss of it All, film de 2006 del cineasta danés Lars Von Trier. Desde el 17 de abril, los actores se suben juntos al escenario de la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. La obra cuenta con dirección de Javier Daulte y producción de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar.

Poco antes del estreno, D’Elía y Peretti charlaron con LA NACIÓN y dieron por tierra con la posibilidad de llevar la historia de Los simuladores al cine. “¿En qué estado se encuentra la película de Los simuladores, de la que tanto se ha hablado?”, fue la pregunta que disparó la tajante respuesta. “Stand by, absolutamente. Está parada. No se hace”, reaccionó D´Elía, pero luego aclaró. “En un principio no se va a hacer la película porque Paramount no tiene los recursos para hacerla, entonces todo queda en la nada. Ahora estamos saliendo de la situación contractual que teníamos con Paramount. Ese es el punto en el que estamos”, sumó.

Consultado sobre lo que puede llegar a suceder, luego de terminada esa situación contractual, el actor agregó. “No sé. Pensá que pasaron veintipico de años desde que terminamos de hacer Los simuladores y siempre el deseo de hacer una película estuvo, pero ya estamos más grandes, tenemos muchas mañas y pasaron muchas cosas en el medio. Sinceramente, no sé qué puede pasar. Hoy mentiría tanto si digo que la vamos a hacer como que no”, cerró.

“Una situación complicada”

Pese a que el pedido de los fans siempre está, durante los últimos años cada uno de los protagonistas de los actores de la serie relativizó o le puso un “pero” al regreso al cine del cuarteto de socios que resolvía las situaciones más complicadas con el arte de la simulación. En agosto del año pasado, Peretti explicó que el proyecto presentaba varios obstáculos, entre ellos la situación económica del país.

“Está el guion, lo leí y está muy bueno. Tiene el acuerdo de los cuatro”, dijo Peretti. “Hace ya un año y medio teníamos todo planificado para hacerla durante este año. Mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película”, afirmó en una entrevista con Dante Gebel en Dante de 10 por Radio 10, dando a entender que el regreso de Los simuladores tenía prioridad absoluta en su agenda.

El plan original preveía que la película se estrenara en 2024. Luego se pospuso la filmación para el primer semestre de 2024, con el objetivo de estrenar la película en 2025. Pero eso tampoco sucedió, por lo que el proyecto quedó totalmente frenado. “El país se encuentra en una situación muy complicada y la política cultural también está bastante caótica”, sumó Peretti en ese momento. “Hubo una abundancia en las plataformas, y ahora hay una suerte de estancamiento que hizo que la producción de la película comience a resquebrajarse”, afirmó el intérprete de Tiempo de valientes.

Por otra parte, en 2023, Szifrón en una entrevista con este medio comparó el proyecto con “una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo”, subrayando la complejidad de llevar a cabo una película basada en una serie tan celebrada. “La gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar después de veinte años, en un mundo que evolucionó”, comentó el director, y destacó: “Es un proyecto precioso porque, por un lado, es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal”, reconociendo las enormes expectativas que rodean su regreso.

