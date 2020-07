Denuncian al músico Francisco Bochatón por violencia de género

Francisco Bochatón recibió una denuncia por violencia de género por parte de su expareja Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 17:49

El cantante y compositor Francisco Bochatón fue denunciado ante la Justicia por presunta violencia de género. La denuncia fue efectuada por la exnovia del músico, con quien el líder del recordado grupo Peligrosos Gorriones habría estado en pareja entre noviembre de 2019 y mayo último. A través de su abogado, Bochatón negó la acusación. "Nada de lo que ella dice ocurrió en realidad", sostiene.

Según pudo saber LA NACION, la denuncia se presentó ante la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un hecho que habría ocurrido en casa del músico el 19 de mayo. "Él estaba alcoholizado. Le decía que era una loca y que le iban a sacar a su hija y ella lo denunció por hostigamiento. El Juzgado Civil 86 dictó una medida de prohibición de acercamiento", señalaron fuentes judiciales.

El 2 de junio, la causa pasó a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Verónica Andrade. Se dispuso una entrevista entre Bochatón y la fiscal para el 21 de este mes, donde el músico podrá dar su versión de los hechos.

A través de un comunicado difundido por allegados a la denunciante -de la que trascendió solo su nombre, Romina- y por el testimonio que ésta brindó a la agencia Télam, se conocieron algunos detalles de la denuncia. La mujer afirma haber dado "el paso para poder ayudar a otras mujeres y que se sepa quién es esta persona, que tiene fans y canta canciones de amor". Y afirmó: "Sufrí violencia física, económica, psicológica y manipulación, según me explicaron en la línea 144 y en la Oficina de Violencia Doméstica, donde radiqué la denuncia el 28 de mayo último", aseguró.

El 1 de junio la denunciante logró una perimetral que también alcanza a su hija, de 16 años, y avanzó en la denuncia penal en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 1, radicada con el número 638.520. Sin embargo, según informó la agencia de noticias, la causa penal todavía no avanzó porque aunque la fiscalía pidió una audiencia de intimación para el día 3 de este mes, "Bochatón nunca se presentó porque, según le informaron a los abogados de la denunciante, no lo pudieron ubicar".

Francisco Bochatón, exlíder de la banda platense Peligrosos Gorriones Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

La denunciante y el artista, exlíder de la banda Peligrosos Gorriones, habrían mantenido una relación dos décadas atrás, cuando ella tenía 20 años y él, 27, y, tras encuentros ocasionales en algunos shows, habrían reiniciado la relación a fines de 2019.

"Pasamos las fiestas de fin de año y la cuarentena la empezamos en mi casa", relató la mujer. "En mayo llamé a una psicóloga de la UBA que me atendió online y me dijo que estaba viviendo violencia de género y que llame al 144, donde me acompañaron y asesoraron sobre lo que pasaba y que yo no podía reconocer", dijo.

Según manifiestó Bochatón a través de su abogado Juan Dinardo, "la primera notificación y, por lo tanto, toma de conocimiento de la existencia de la causa, fue el 14 de julio. Esa notificación da cuenta de una denuncia que prima facie ha sido caratulada como infracción al artículo 53 bis del Código Contravencional, lo que pone en evidencia que no se está ante un delito penal. Además, en la misma se le hace saber que puede designar defensor -cosa que hizo- y de la existencia de una audiencia para el 21 de este mes. A raíz de la pandemia, las actuaciones serán remitidas al abogado digitalizadas para que las pueda examinar", explicó. A continuación, detalló que "ya hace un tiempo que la denunciante venía amenazando a Bochatón con la realización de una denuncia, lo que determinó que se le remitieran tres cartas documento intimándola a que cese con las acusaciones mendaces e infundadas. Nada de lo que ella dice ocurrió en realidad y la justicia se encargará de poner las cosas en claro".

Denuncia previa

Al trascender la denuncia, se contactó con la denunciante Karen Casafus, productora radial que denunció a Bochatón en febrero de 2018 por una situación de acoso ocurrida en la sede de la emisora del ciclo Alza tu voz (EQ Radio). Ese fallo fue favorable a la denunciante y el músico tuvo que cumplir una probation.

En diálogo con LA NACION, Casafus explicó que fue acosada por Bochatón y hostigada en la sede de la radio donde trabajaba frente a numerosos testigos: "Lo mío fue en marzo de 2018. La denuncia la hice en una fiscalía de la mujer y me asesoró la Red de Abogadas Feministas, la misma que asesoró a Romina ahora. De mi denuncia, lo que se resolvió -que fue bastante rápido para lo que son los tiempos de la Justicia- fue en una mediación, a la que yo no me presenté y que se resolvió con 84 horas de servicio comunitario para él en Cáritas -que cumplió en una sede de la organización en Caballito- y con un resarcimiento económico, que fue anecdótico. Me dieron un cheque de 500 pesos, con eso cargué la Sube. Lo que a mí me interesaba era sentar un precedente: decir 'pasó esto y esta persona actúa de esta manera'", señala.

En esa época Karen trabajaba para el programa Música por azar, que se emitía los martes de 18 a 20, previo a Alza tu voz (de 20 a 22). El día de los hechos se estaba celebrando un festejo por un aniversario en la radio, a la que Bochatón acudió como invitado. Al día siguiente, el equipo de Alza tu voz denunció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook que el cantante y guitarrista había acosado a Casafus.

El posteo en Facebook en 2018 de la producción de Alza tu voz

Karen confirmó a este diario que el músico le quiso "pedir disculpas", aunque ella no quiso recibirlas. "Yo no quise saber nada con verlo o hablar con él, porque más allá de eso no me creí que estuviese arrepentido realmente. La charla fue entre su representante y el referente del programa donde yo estaba, no se comunicaron conmigo directamente", dice.

Por otra parte, explica que su caso quedó catalogado como "abuso sexual, porque hubo contacto físico", y deja en claro que lo que ocurrió es que Bochatón la besó contra su voluntad. "Y me acosó toda la noche. En el ambiente en que nos movemos nosotros, mucha gente se enteró de esto", señala. Cuando Casafus tuvo conocimiento de la existencia de la denuncia presentada por Romina, se contactó con ella. "Lo que hice fue escribirle, me comuniqué para ponerme a disposición por cualquier cosa que necesitara, desde apoyo moral, hacer catarsis o por si necesita alguna información a dónde recurrir, lo que sea. Y a partir de eso estuvimos hablando y recién ahora se hace público, pero la denuncia está hecha desde mayo", señaló.

Marcá 144: atiende a mujeres en situación de violencia, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Para asesoramiento y contención. Si no podés llamar, tenés un mail: linea144@mingeneros.gob.ar