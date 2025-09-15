Después del escándalo en Perú, Fito Páez estrenó su Tiny Desk Concert: el repertorio elegido y un curioso detalle

En medio de su gira Páez Tecknicolor Tour, que actualmente lo encuentra en Colombia y luego del momento de furia que recientemente protagonizó contra su público en Perú, Fito Páez (62) estrenó su propio Tiny Desk Concert, el reconocido ciclo musical que se graba en los estudios de la National Public Radio (NPR) de los Estados Unidos, en Washington.

“Qué honor recibir a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk para el inicio del Mes de la Música Latina”, expresaron en las redes sociales de NPR.

“En este set, su adorada narrativa se exhibe plenamente, así como su conexión con el público. Páez retoma clásicos de principios de los 90, como ‘A rodar mi vida’ y ‘Mariposa Tecknicolor’, pero también incluye la nueva canción retrospectiva ‘Sale el sol’. El cierre se siente como un regreso a casa con una interpretación de ‘Circo Beat’ que se transforma rápidamente en ‘Tercer Mundo’, una canción con muchas referencias, cuya letra se actualiza para 2025″, explicaron sobre el concierto íntimo del rosarino en los estudios de la emisora, donde los músicos están rodeados de libros, discos, pósters y todo tipo de objetos.

La postal autografiada de Fito Páez tras su Tiny Desk Concert

“Lo único que les pido es que lo vean, está buenísimo”, dijo por su parte el artista argentino al anunciar en Instagram el lanzamiento de su propio Tiny Desk, que dura casi 19 minutos y cuenta con la participación de su banda: Juani Agüero y Vandera en guitarra y coros; Diego Olivero en bajo y coros; Juan Absatz en teclados y coros; la voz de Emme; Gastón Baremberg en la batería, y los vientos de Alejo von der Pahlen (saxo tenor), Ervin Stutz (trompeta) y Santiago Benítez (trombón).

Una de las imágenes con que la NPR promocionó el concierto del artista argentino como parte del Mes de la Música Latina

“Gracias a la NPR por invitarnos y al Tiny Desk por regalarnos este momento hermoso. Sé que va a dar la vuelta al mundo, así que estamos muy felices”, aseguró el rosarino hacia el final de su presentación, que se puede ver completa en YouTube.

Y, en referencia a sus músicos, concluyó: “Gracias a todos ustedes por habernos ayudado a hacer la música, porque la música sin el otro no existe. Y aparte me curaron la fiebre, los amo”.

Qué pasó con Fito Páez en Perú

Durante su reciente paso por Perú como parte de su gira Páez Tecknicolor Tour, a Fito no se lo vio muy contento con el público local y no dudó en hacer su reclamo en pleno show.

“Prendé a la gente, por favor”, exclamó el músico con la intención de que su público reaccionara, según las imágenes que compartió una usuaria de TikTok.

Fito Páez estalló de furia contra el público durante un show en Perú: “Parece un cementerio esto”

“A ver si despertamos un poquito. No sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos. Esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”, reclamó el rosarino desde el escenario.

Pero el malestar siguió. Según medios locales, luego de que sonara “Mariposa Tecknicolor”, la gente permaneció en silencio, una respuesta fría que incomodó al artista. Entonces, él detuvo el concierto y le habló directamente a los técnicos de iluminación: “Pará todo, el que está en luces, apagá. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock. Disculpen, la vamos a tocar bien para la siguiente vez, muy en serio”.

Al final del show, Páez intentó aplacar la tensión con un mensaje más conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

“¡Gracias Lima! ¡El aura intacta y brillante bajo tu cielo! ¡Hasta la próxima! ¡Todo mi amor! Fito”, manifestó horas más tarde desde su cuenta de Instagram, donde acumula 1.4 millones de seguidores.

Entre los miles de likes y los cientos de comentarios, los mensajes de sus fanáticos con todo tipo de opiniones no tardaron en llegar. Mientas que algunos le pidieron perdón “por tan poco Fito”, otros aseguraron que el malestar del público estaba relacionado con la mala organización del recital. “Querido Fito... Disculpa por el bochorno. Pero de arranque debés cambiar de productora del evento en Perú… hicieron todo mal”, fueron algunas de las críticas.