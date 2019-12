Ed Sheeran contó cómo bajó más de 20 kilos Crédito: Instagram

Ed Sheeran , el músico que hace unas semanas estuvo paseando por la Argentina, reveló que bajó más de 20 kilos y que gracias a eso puede disfrutar mucho más del trajín diario de su vida de músico en plena gira. En una entrevista para el podcast Behind the Medal dijo que el cambio comenzó hace tres años cuando decidió dejar de fumar para "limpiar" sus pulmones.

"De niño jugaba al fútbol, después cuando empecé en el mundo de la música abandoné todo, no hice ejercicio por muchos años, fumaba, tomaba alcohol", contó Sheeran. Y aquí el secreto, obvio quizás, de la pérdida de peso: "Hace tres años decidí dejar el cigarrillo y desde entonces comencé a hacer ejercicio. Me encanta. Tenía los pulmones llenos de..., tenía que limpiarlos".

El músico explicó que hace una rutina que incluye 45 minutos de trote por la mañana y a veces agrega natación y abdominales. "Los gimnasios son buenos, pero no hay nada como el aire libre que realmente te limpia los pulmones. Esa es, para mí, la razón principal por la que comencé a hacerlo (...) Además correr te despeja la mente", señaló.

Pero no es lo único que hace: "También me hice fan del ciclismo, así no hay forma de que puedas revisar mails o ver la tele (...) Así realmente estás con alguien hablando o estás pensando y eso es algo realmente bueno".

Las giras, ¿un obstáculo?

Las giras para los artistas pueden ser un obstáculo para que sigan sus rutinas de ejercicios diarias. Para el cantante, hay un país en particular en el que más le cuesta mantenerse en forma. "Siempre es Estados Unidos mi perdición. Cada vez que se termina un concierto, te comés una bandeja de alitas de pollo en la parte trasera del autobús, mientras ves a Los Simpson y tomás un par de botellas de vino. Y eso puede ser todos los días", dijo entre risas.

"Pero ahora trato de ser un poco más consciente. En estos últimos años, debido a que hago shows más grandes y planificados, tengo más tiempo para mí y para poder hacer una rutina de ejercicios (...) además a donde quiera que vaya, siempre hay un lugar genial para correr", cerró.