El actor británico Noel Clarke fue acusado por 20 mujeres con las que trabajó de abuso sexual, manoseos y conductas impropias

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) suspendió la membresía de Noel Clarke, luego de que tomaran estado público las acusaciones de 20 mujeres que aseguran que fueron víctimas de conductas sexuales no apropiadas por parte del actor de Doctor Who.

“A la luz de las acusaciones de mala conducta grave que apuntan a Noel Clarke y que fueron dadas a conocer por The Guardian esta noche, BAFTA ha tomado la decisión de suspender su membresía y el premio a la Contribución Británica Destacada al Cine de inmediato y hasta nuevo aviso”, informó la entidad en un comunicado que fue reproducido por The Hollywood Reporter.

Este jueves, The Guardian publicó un artículo en el que asegura haberse contactado con 20 mujeres que trabajaron con Clarke y lo acusan de haber cometido actos de acoso sexual, manoseos, y de haber incurrido en conductas no profesionales, en el lapso que va entre 2004 hasta 2019.

El actor desmintió en el mismo medio británico las acusaciones y manifestó: “En una carrera de 20 años, he puesto la inclusión y la diversidad a la vanguardia de mi trabajo y nunca me han presentado una queja”.

En tal sentido, agregó: “Si alguien que ha trabajado conmigo se ha sentido alguna vez incómodo o ha considerado que le he faltado al respeto, le pido disculpas sinceras. Niego con vehemencia cualquier conducta sexual inapropiada o irregular y tengo la intención de defenderme de estas falsas acusaciones”.

La suspensión de la Academia se produce apenas unas semanas después de que el actor de Brotherhood y Star Trek recibiera el reconocimiento por su Contribución Británica Sobresaliente al Cine, en una ceremonia que se llevó a cabo en Londres el pasado 10 de abril. En aquel momento, según afirma The Guardian, ya se habían comenzado a escuchar las voces de algunas de sus víctimas, y BAFTA lo sabía. “La Academia no discute que recibió correos electrónicos anónimos e informes de acusaciones a través de intermediarios, pero dijo que no se le proporcionó ninguna evidencia que le permitiera investigar”, sostiene el medio.

Justamente, afirma The Guardian, fue la decisión de la entidad de homenajear a Clarke lo que motivó a muchas otras mujeres a romper el silencio. “Alegan que Clarke es un abusador en serie, que usa su poder en la industria para acosar y abusar de sus colegas femeninas y, a veces, intimidar a quienes caen en desgracia”, indica el artículo.

LA NACION