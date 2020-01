El baile hot de Florencia Peña junto a la pileta

La actriz se mostró muy sensual y habló de cómo cuida su cuerpo Crédito: Instagram Florencia Peña

"Es sábado y mi cuerpo lo sabe", escribió hace unas horas Florencia Peña en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores un video en el que se la puede ver muy sensual bailando en bikini al ritmo de "Side To Side" de Ariana Grande, cerca de una pileta, disfrutando de un clásico día veraniego.

El clip en cuestión, que ya lleva más de 600 mil reproducciones, es complementado por un consejo de Peña a sus followers.

"Recordá siempre: es muy importante mantener tu cuerpo saludable, haciendo ejercicios y comiendo sano. ¡No es magia!", escribió la actriz, en alusión a cómo logró tener su espléndida figura. Con motivo de su debut en Cabaret, una semana atrás Peña también se mostraba muy hot con una foto en su camarín del Teatro Liceo.

"Lista para las dos funciones de Cabaret", había escrito Florencia, ya caracterizada como Sally Bowles, antes de salir a escena. Al igual que el video de este fin de semana, dicha imagen también le valió muchos elogios.

Recientemente, en diálogo con Verónica Lozano en su magazine de Telefe, Cortá por Lozano, Peña habló sobre las críticas que a veces recibe, lo cual la condujo a explayarse sobre cómo lidió con su cuerpo durante toda su vida, especialmente cuando decidió operarse las mamas en los comienzos de su carrera.

"Estaba incómoda físicamente, pero creo que la mirada del medio y del hombre me condicionó mucho. Quizá si hubiera tenido la cabeza de hoy no me hubiese operado. Tenía 18 años, era muy chica. Pensaba que no iba a poder ser una actriz reconocida con tantas lolas", manifestaba la actriz, quien hoy está muy feliz con su cuerpo, como lo expresa en las redes sociales.

Junto al gran éxito de Cabaret, la artista se prepara para volver en unos meses a la silla de jurado del "Bailando" de ShowMatch, y para la esperada puesta de Casados con hijos, cuya preventa de entradas fue un suceso.

"Hay que entender que Casados es una sátira. Obviamente que ya hay chistes que no podemos hacer, pero básicamente todo sigue igual", contaba la actriz sobre la obra que se estrenará, con elenco completo, el 12 de junio en el Gran Rex, y en la cual Moni Argento volvería empoderada, acorde a los cambios de paradigma.