El cambio en La Voz Argentina y los nuevos programas de María Belén Ludueña y Vero Lozano  

Cuenta regresiva para saber quién será el gran ganador de La Voz Argentina. Tras un largo camino que comenzó con las audiciones a ciegas, a finales de junio, solo cuatro participantes de todo el país llegaron a la última instancia. De un grupo de más de 20.000 personas que concurrieron a los castings, el doble que en la edición anterior, y de los más de 6300 videos que subieron a TikTok, solo uno por team tendrá la chance de convertirse en el mejor cantante amateur del país. Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ale Sergi, Juliana Gattas y Luck Ra eligieron a sus representantes: Alan Lez por el Team Lali, en el Team Luck Ra, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud representará al Team Sole, mientras que Eugenia Rodríguez competirá por el Team Miranda.

La gran final cambió de día y finalmente comenzará este domingo 12 de octubre desde las 22.15 y se conocerá al ganador el lunes 13 a partir de las 21.30. A su término comenzará MasterChef Celebrity con Wanda Nara. En este último programa, cada participante cantará una canción, elegida especialmente para la ocasión, y además interpretará una con su coach, a dúo.

Avanza el nuevo ciclo de María Belén Ludueña

Este jueves, María Belén Ludueña se despidió de la pantalla de eltrece pero por poco tiempo. Desde noviembre, a las 14.45, conducirá un magazine de actualidad y espectáculos, con panelistas, para competir con Cortá por Lozano y DDM. Esta nueva propuesta será producida por el mismo canal, que se quedó muy contento con los resultados que obtuvo la periodista cuando reemplazó a Viviana Canosa.

Tarde o temprano se llamará el ciclo que contará con la participación de Silvia Fernández Barrio, que también fue parte de Mujeres Argentinas, Además, la producción está en negociaciones para que Fernanda Iglesias, el periodista de Todo Noticias Gonzalo Aziz y un especialista en policiales se sumen al staff.

Verónica Lozano con nuevo programa

El próximo lunes a las 22 se encienden las hornallas más famosas de la televisión. MasteChef Celebrity debutará en el prime time de Telefe con la conducción de Wanda Nara. Bajo la mirada del jurado más exigente, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, 24 famosos pondrán a prueba sus conocimientos culinarios. Ellos son Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro Chino Leunis, Julia Calvo y Sofi Gonet, la Reini.

Como es tradición, todos los domingos se verá la gala en la que quedará eliminado uno de los competidores. Luego de esto, cada uno de los concursantes será entrevistado por Vero Lozano en Chef al diván. La conductora hará uso de sus conocimientos en Psicología para poder generar una conversación íntima y divertida con la figura que quede fuera de juego.