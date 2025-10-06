MasterChef Celebrity 2025: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui adelantan las novedades del programa

MasterChef Celebrity está a punto de encender sus hornallas. Con Wanda Nara al frente, el reality que busca al mejor cocinero amateur y que contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis como jurados irrumpirá en la pantalla de Telefe el martes 14 de octubre a las 22.

Los tres prestigiosos integrantes de la junta de cocina más temida y amada de la televisión argentina conversaron con LA NACION y adelantaron exclusivos detalles sobre cómo se preparan para la nueva edición del exitoso formato.

¡Un jurado de temer! Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui Santiago Filipuzzi

Este año, los participantes del certamen serán Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis; Maxi López, Evangelina Anderson, el humorista Alex Pelao, Momi Giardina, Ian Lucas, Marixa Balli, Diego “Peque” Schwartzman, Claudio “Turco” Husaín, Jorge “Roña” Castro, Valentina Cervantes, Sofi Martínez, Luis Ventura, Susana Roccasalvo, Esteban Mirol, La Joaqui, Andy Chango, Emilia Attias, Cachete Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, la influencer Sofía “La Reini” Gonet, Chino Leunis, Julia Calvo y Eugenia Tobal.

—¿Son conscientes que se metieron en la casa de la gente? ¡La gente se junta a cenar y antes de probar la comida los imita!

Damián Betular:—Soy superconsciente. He ido muchas veces a jardines de infantes porque me lo piden mis amigos: “Che, mi hijo va a ser un MasterChef en el jardín, ¿podes venir?" Entonces, vamos y hacemos esa parodia y los nenes cocinan y prueban. Por ahí cocinan una galletita o algo que no lleva horno, pues son muy chiquititos, pero para mí es espectacular. Recibo mucho cariño de la gente en la calle. El otro día me puse a hacer cuentas, y si bien el año pasado hice Bake off hace más de dos años que no hacíamos MasterChef. La gente recuerda mucho el MasterChef de la pandemia. Muchas familias repiten los capítulos de ediciones viejas y la siguen pasando bien, es como una película vieja que volvés a ver y te sigue divirtiendo. ¡Es espectacular!

Germán Martitegui:—Hay muchos chicos que prueban la comida de la familia, de la madre o del padre y se hacen los Martitegui ¡Es muy gracioso y habla de la cercanía que tiene el programa con la gente!

Donato De Santis:—A mí lo más divertido que me pasa es ya un poco un estigma (risas). Voy por la calle y me reconocen de atrás. ¡Yo no entiendo! Pasa el camión de la basura y me gritan: “¡Tano, pasta! ¡Tano, la pasta!" (risas).

¡Hay equipo! Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui Santiago Filipuzzi

—Cocinar es todo un arte...

Betular:— En casa era muy básico y creo que lo sigue siendo, siempre había un bizcochuelo con dulce de leche o un panqueque o un arrollado o esas tortas que usaban cuando yo era chico que eran con durazno en almíbar de lata, con crema chantilly. Esas cosas son las que fueron despertando mi vocación. No me veía en una oficina, no me veía siendo médico, no me veía siendo nada de eso. Cuando terminé en 2000 la secundaria en una escuela técnica, porque soy técnico electromecánico, me preguntaron: “¿Vas a ser ingeniero?“.”¡No, no, yo quiero ser cocinero", les respondí. Es muy lindo transmitir nuestra pasión en MasterChef.

Donato de Santis: "Reflejamos la sociedad" Santiago Filipuzzi

—¿Cómo es ese largo matrimonio entre ustedes como compañeros de un jurado?

Betular:—Larguísimo matrimonio. Larguísimo y no tiene separación (risas). Siempre le digo a los chicos que somos como un matrimonio de tres perfecto, porque cada uno tiene su personalidad, con sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero nos vemos y ya nos entendemos. Si uno viene con un día que no es tan bueno, respetamos el silencio, si uno viene y necesita atención se la damos, hablamos de los trabajos extra tele, conocemos a nuestras familias, compartimos cumpleaños. Al estar 5 ó 6 meses grabando todos los días de tu vida, te conocés mucho. Ya con un mensaje de WhatsApp te das cuenta del tono que tiene el otro. El amor que nos tenemos está intacto cuando estamos grabando y cuando no estamos grabando.

Martitegui:—La química entre nosotros está intacta. Es espectacular. Nos conocemos muchísimo, nos entendemos sin hablar, sabemos lo que va a decir el otro. Tenemos nuestras peleas que ya el público está esperando. Somos bastante parecidos a lo que nos ve la gente. Es televisión, por ahí exageramos alguna de las cosas que ya tenemos, pero no hay nada que sea mentira.

De Santis:—Nosotros reflejamos un poco la sociedad: alguien necesita tener un padrino o a veces armar un “versus”.

—¿Cómo la ven a Wanda en esta edición?

Betular:—Wanda está muy bien. Ella es el cuarto mosquetero. Es la que dirige esta orquesta que en esta temporada tiene 24 participantes. Es muy cómplice con nosotros y muy buena compañera. Siempre está con una sonrisa: nunca de mal humor, nunca la vas a ver llegar tarde. Eso fortalece mucho al equipo ¡Ella siempre desdramatiza y vamos para adelante!

Martitegui:—La veo mejor que nunca y el equipo, el cuarteto, está superaceitado. Nos miramos y sabemos lo que estamos pensando. De repente yo que soy el más serio reacciono a sus chistes de una manera mucho más natural. Creo que se van a sorprender bastante.

De Santis:—La adoro, es una persona realmente pura, genuina, así como la ves. Y creo que es eso lo que a alguna gente le molesta, obviamente. Tiene muy buena vibra, es muy generosa, muy madre, muy chistosa. Está siempre de buen humor, es muy dadora.

Germán Martitegui: "Es el mejor grupo que hemos tenido" Santiago Filipuzzi

—¿De los participantes, qué nos pueden adelantar? ¿Hay muchos que los hacen sufrir?

Martitegui:—Podría decir que creo que es el mejor grupo que hemos tenido. Me gusta mucho. Hay para todos los gustos y todas las edades. Me sorprendieron muchísimo ¡Soy completamente imparcial! Tengo mis puntos flojos. Que no lo voy a decir, pero bueno, hay cosas que me emocionan o cosas que me impactan de alguna manera. No importa quién las haga, pero hay cosas que me tocan una fibra. Me emociona algo bien hecho que tenga que ver con tu familia, que no suene a verso y probablemente alguna combinación que funcione o alguna interacción con algún consejo que yo di que puse una prueba y salió bien.

De Santis:—No me encariño tan fácil. Obviamente nosotros proyectamos según lo que vemos. Es muy temprano porque grabamos pocos episodios, pero creo que ya se están mostrando las hilachas y hay más de uno que tiene potencial. Viste cómo es esto, vos tenés un potencial hermoso por 50 episodios, pero en el 51 con un plato malo estás afuera.

Betular:—Hay muchos que no conocía y hay muchos que conozco fuera del programa. Tratamos de mantener la distancia con los participantes. Recién empieza, pero están con mucho cuiqui, tienen mucho miedo. Se nota cuando traen los platos. ¡Vos no podés creer las figuras que hay ahí y que vengan y te digan que tienen miedo de traerte un plato de espárragos y explicártelo!

—Salen de su zona de confort...

Betular:—¡Sí! Yo no me aventaría nunca en una competencia, nunca. Ni televisada ni no televisada, la pasaría muy mal. Tengo claro que la competencia no es para mí. No me gusta.

Damián Betular: "Wanda es el cuarto mosquetero" Santiago Filipuzzi

—¿No serías nunca participante de un programa como MasterChef?

Betular:—¡Ni loco! Te juro que no lo aceptaría nunca. Se los ve muy nerviosos. Es muy loco ver a Marixa [Balli] que se va temblando de los nervios.

—La gastronomía es competitiva y muy agotadora...

Betular:—Ha cambiado mucho con los años el tema de los tratos y esas cosas. Era un ambiente muy rudo, de muchos hombres. Hay un tema de presión: uno trabaja con un cliente que se sienta y dice: “Traeme un agua con gas, un plato de fideos con una salsa de pomodoro, ¡ya!”. Y el camarero pone la orden, manda a la cocina y ¡en la cocina pasan un millón de cosas! Se quedaron sin pasta, se quemó la salsa, tenés un pasante que es nuevo y que lo hizo mal y todo eso es un contrarreloj. Hay muchas cosas en juego. No vamos a salvar el mundo, pero esa adrenalina que te genera el poder cumplir con esa comanda, con ese pedido de comida, es espectacular.

MasterChef Celebrity se estrenará el 14 de octubre por Telefe, a las 22

—En la Argentina es más difícil dedicarse a la gastronomía que en otros países?

Betular:—¡La Argentina es difícil porque todo el mundo te cambia el punto de la carne! Los puntos de la carne van cambiando, depende de quién es; para quién es jugoso, para quién es a punto. Entonces, esa es la complicación. Yo me salvé de eso porque yo hago dulce (risas).

Martitegui:—Es muy lindo conocer la gastronomía del país, ahora se viene una nueva edición del programa Tierras, que se va a dar una vez por semana, un viaje que hago por todas las provincias como chef tratando de mostrar la Argentina productiva y tratando de encontrar nuevas recetas, nuevos productos. El año pasado ganamos un Martín Fierro y este año se viene otra temporada. Estoy muy emocionado. Chaco me sorprendió muchísimo, nunca había ido y fue muy bonito.

—¿Hay que ser muy obsesivo para ser buen chef?

Betular:—Sí y con los años te ponés más y eso lo aplicás en tu casa, en tu vida y en todo, pero hay que tener un balance, porque eso es parte del oficio.

—Llegás a tu casa y te pedís una pizza...

Betular:—¡Sí, olvidate, yo no cocino en casa!

Grego Rossello y Nati J estarán a cargo de la parte digital del ciclo Soledad Aznarez

MasterChef Celebrity también contará con un segmento digital a cargo de Grego Rossello y Nati J. Los influencers tendrán el rol de hosts e interactuarán noche a noche con la audiencia mientras miran en vivo el programa a través del canal de YouTube y Twitch de Telefe. Además, jóvenes streamers como Momo y Bofe “reaccionarán” al programa desde sus canales personales de YouTube.