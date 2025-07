El contundente respaldo de Tamara Pettinato a su hermano Homero, que sigue dolido tras las acusaciones de Sofía Gonet

Después de su escandalosa ruptura con Sofía Gonet, Homero Pettinato recibió un contundente respaldo público de parte de su hermana Tamara, quien utilizó las redes sociales para expresar su apoyo al conductor, que atraviesa un momento difícil luego de que su expareja realizara una serie de acusaciones en relación a la convivencia.

A través de Instagram, la también presentadora compartió una foto junto a su hermano con una breve pero contundente frase: “Que nadie se atreva”. Sin mencionar directamente a la influencer, el mensaje fue interpretado como una respuesta directa a sus explosivas declaraciones.

El romance entre Pettinato y Gonet, más conocida como “La Reini” en redes sociales, duró seis meses. Si bien inicialmente se dio a entender que el fin del vínculo se habría producido en buenos términos, la relación se deterioró a raíz de un video en el que la joven da cuenta de presuntas situaciones incómodas que habría atravesado en su vínculo con el hijo de Roberto Pettinato.

El posteo de Tamara Pettinato Instagram

Entre sus dichos, mencionó desde la supuesta convivencia con una rata en su casa a asegurar que Homero usaba su tarjeta de crédito, la hacía pagar las comidas y que incluso dormían en una cama con ácaros y garrapatas. Sus palabras se viralizaron y generaron una ola de comentarios.

El descargo de Homero Pettinato

La respuesta de Homero no tardó en llegar. A través de su programa en el canal Olga, el conductor rompió el silencio, aunque con palabras afectuosas a la hora de referirse a su expareja. Si bien en un primer momento ironizó sobre el escándalo con un video humorístico, luego afirmó: “No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna. Estoy bastante bien. A mí lo que me pasa con esto es que nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona que amé muchísimo y no creo que valga la pena devolver odio con odio”.

El conductor aclaró que la separación fue en buenos términos y dijo que no entiende qué motivó a su ex a difundir ese tipo de contenido. “Desconozco por qué decidió hacer este video hablando pestes de mí, pero si ella necesita hacer esto en su proceso, lo respeto. Yo no participaría de algo así porque le tengo amor”, afirmó.

Pettinato también hizo mención al impacto que tuvo el video en su vida personal y las agresiones que estaría recibiendo por las redes por las acusaciones de su ex: “Tengo ahora un montón de hate encima. Me dicen gordo mugriento, chorro, ladrón. Y son cosas no solo falsas, sino crueles. Pero no me voy a enojar. El odio baja solo, como siempre”.

Sofía Gonet ventiló todas las cosas que soportó de Homero Pettinato: “Y aun así me quedé”

Las acusaciones de Gonet

Días atrás, La Reini compartió un polémico video en TikTok en el que enumeró una serie de situaciones que, según su relato, tuvo que soportar durante su relación con Pettinato. “Aun así me quedé. Parte uno de 65”, escribió al inicio del posteo.

Gonet recordó su primer viaje de pareja, el cual organizó ella: “Se quedó dormido todo el viaje”, comentó con ironía. Luego aseguró que convivieron con una rata: “Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que vivamos con la rata”.

También relató una situación que la indignó particularmente: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprársela”.

La influencer también mencionó: “Le encontraba likes en culo y tetas de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en los mensajes archivados de WhatsApp. Nunca me pasaba a buscar, ni siquiera para sus propias reuniones familiares. Me pedía regalos todo el tiempo, pero nunca me dio ni uno. Dormíamos con la puerta de la calle abierta, aparecían ácaros y garrapatas en la cama. Comía en la cama, volcaba salsa teriyaki y no cambiaba las sábanas. En vez de usar una servilleta, se limpiaba las manos con mi pelo”.

En el final de su video, Gonet sumó: “Era tan desastre con la plata que me pedía la tarjeta, me pedía plata prestada y después no me la podía devolver. No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja, a pesar de que éramos muy poquitos. Pedíamos por apps todos los días y todo lo pagaba yo. Obviamente esto puede seguir y seguir. Y aun así me quedé. Parte uno de 65”.