El guionista Enrique Torres, cuñado de Andrea del Boca -está casado con la hermana de la actriz, Anabella- publicó una extensa carta abierta en su cuenta de Facebook donde criticó a Amalia Granata por sus recientes declaraciones en defensa de Ricardo Biasotti, su expareja.

"Señora diputada electa: a principios de año recuerdo haberla mencionado, sorprendido, por su actitud de atacar a una mujer. La víctima era Anna, mi sobrina. A usted le molestó que una mujer joven e inteligente contara su verdad". Luego, sostiene: "La acusó a ella de mentir y acusó a su madre de manipular a 'la nena' lavándole el cerebro; incluso deslizó que, como en la familia había gente que escribía, le habían preparado un guion que 'la nena' se había memorizado".

Biasotti y Del Boca llevan más de quince años en conflicto, tanto en la Justicia como en los medios. Amalia Granata fue pareja de Biasotti y hoy son grandes amigos. Ella siempre lo defendió de las acusaciones y ahora, la diputada provincial electa por Santa Fe volvió a salir en su defensa, con críticas contra Del Boca y Juan Pablo Fioribello, el abogado que representa a la actriz - con quien también se la vinculó amorosamente.

Granata habló del tema en Polino Auténtico por Radio Mitre AM 790, en su rol de panelista, y aseguró que el letrado había amenazado a Biasotti, y le habría advertido que si no retiraba la demanda por daños y perjuicios contra Del Boca, Anna Chiara lo denunciaría por abuso sexual.

El guionista, de larga residencia en Los Ángeles y autor de algunos de los mayores éxitos de Del Boca, enfatizó en su posteo la tristeza que le causó la manera en que Granata trató el tema: "Realmente fue lamentable escucharla a usted, señora, hablar de lo 'que vivió' una niña, como si usted hubiese sido testigo de cada noche que ella pasó con su padre. Eso sólo lo sabe muy bien su amigo y, desgraciadamente, lo recuerda muy bien mi sobrina".

El descargo de Enrique Torres contra Andrea del Boca. Fuente: Facebook

Luego, el tío de Anna Chiara arremetió contra la versión de Granata de que se trata de una extorsión: "Lo que usted dice es un disparate. Mi sobrina no tiene nada que ver con este juicio que hace muchos años inició su amigo contra Andrea y su madre (Ana María Castro).¿Por qué la mete a Anna como moneda de cambio? ¿Acaso tiene miedo que ella hable de usted? ¿O es su amigo quien tiene miedo de que Anna hable? ¿Qué podría decir Anna que justifique todo este revuelo que usted y su amigo están armando?. En fin, doña Amalia, sólo me queda por desear una cosa: que en su gestión como diputada no se deje llevar por lo que le cuenten sus amigos. Santa Fe y el país entero se merecen dirigentes inteligentes. La saludo con el mayor de los respetos, señora diputada electa. Y reconozco que me hizo pensar en algo que el país necesita con urgencia: más políticos desempleados", concluyó.