Es dueño de una pequeña panadería de Los Ángeles y le robaron US$18.000: se llevaron la terminal de pagos

Una panadería de Los Ángeles, California, fue víctima de un robo inusual que terminó en la pérdida de 18.000 dólares. El dinero fue sustraído después de que una mujer se llevara la terminal de pagos del comercio y realizara operaciones fraudulentas con la cuenta bancaria del negocio.

Cómo fue el robo de US$18.000 en la panadería de Los Ángeles

El incidente ocurrió a fines de 2025 en Rene’s Bakery, un negocio familiar al este de la ciudad, y volvió a salir a la luz en las últimas horas. Según relataron los dueños a Telemundo 52, todo operaba con normalidad hasta que se dieron cuenta de que faltaba el dispositivo para cobrar con tarjeta.

René Ocampo, dueño de la panadería robada en California @renesbakery/Instagram

En un primer momento, no se preocuparon. René Ocampo, dueño del establecimiento, pensó: “Es una máquina de compras, no pueden hacer nada”. Sin embargo, la sorpresa ocurrió al siguiente día, cuando vio que le faltaba el dinero.

El comerciante explicó que la cuenta estaba vinculada a Bank of America, entidad que inicialmente se negó a reembolsar el dinero y le indicó que la responsabilidad recaía sobre el titular del comercio.

“Por mayor seguridad, estamos arreglándolo directamente con ellos, pero dicen que es mi responsabilidad lo que está pasando y no sé a quién hacer cargo”, declaró Ocampo al medio citado.

Cómo fue el fraude con la terminal robada

Rodrigo Villarreal, experto en seguridad cibernética, le dijo a la reportera María Paula Ochoa que es sencillo robar dinero desde un dispositivo de cobro. “La información ya está preconfigurada y lista para recibir y enviar fondos”, detalló para Telemundo 52.

Esto quiere decir que, si alguien sustrae la máquina, puede conectarla a internet y hacer transacciones sin necesidad de ser el propietario del dispositivo.

En el caso de la panadería, el dinero fue retirado en dos operaciones. “Desafortunadamente, esto es algo que hemos observado con mayor frecuencia en los últimos meses, donde entes criminales están utilizando el método de reembolsarse dinero para extraerle fondos a los comerciantes”, afirmó el especialista.

La familia Ocampo expuso a la ladrona en sus redes sociales @renesbakery/Instagram

Los Ocampo se dieron cuenta del robo por las cámaras de seguridad. Con la grabación fueron testigos de cómo una mujer aprovechó el descuido de la cajera para tomar la terminal del mostrador, guardarla entre su ropa y retirarse del lugar.

Los Ocampo se dieron cuenta del robo por las cámaras de seguridad Andrew Angelov - Shutterstock

Qué dijo Bank of America sobre el robo a la panadería de Los Ángeles

Ante la falta de respuestas, los Ocampo decidieron hacer público el caso. Según relataron, representantes de Bank of America les explicaron que la mujer habría realizado un autorreembolso desde la terminal robada, motivo por el cual la entidad no podía intervenir.

Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue el destino final del dinero. No obstante, el comerciante manifestó su frustración por la pérdida, al señalar que se trataba de los ahorros del negocio y del sustento de su familia, así como de otras personas que dependen del comercio.

“La verdad, me siento enojado, frustrado; no sé cómo explicar lo que siento”, dijo. “También dependen de aquí cuatro personas más, aparte de nosotros, que tenemos que solventar gastos para ellos también”, lamentó.