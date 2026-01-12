Últimas novedades sobre la muerte de Yeison Jiménez: abren una investigación y revelan que soñó con la tragedia

El famoso cantante de origen colombiano conocido como Yeison Jiménez murió el pasado sábado, luego de que estuviera en un accidente aéreo registrado en el centro-este de Colombia. Las investigaciones recientes reviven una entrevista en la que el artista declaró haber tenido sueños vívidos sobre la tragedia y la supuesta predicción de su fallecimiento.

Yeison Jiménez soñó con el accidente antes de su muerte

Luego de que se dio a conocer la noticia de la muerte de Jiménez, fanáticos a través de las redes sociales recordaron la entrevista en la que el cantante reveló que soñó vívidamente, y en tres ocasiones, con un accidente aéreo, según UNO TV.

Yeison Jiménez revela que soñó tres veces con un accidente de avión

Sus declaraciones fueron compartidas en una entrevista en las que detalló que se encontraba en España cuando ocurrieron los primeros dos sueños, en los que llegaba al aeropuerto de Medellín, pero antes de volar a su siguiente destino pedía al capitán dar una vuelta al avión.

El piloto hacía caso y despegaba para después regresar al mismo lugar. Posteriormente, le informaba al cantante que había un inconveniente en la aeronave, aunque conseguían detectarlo y repararlo rápidamente.

Sin embargo, más adelante en el sueño se visualizaba en un accidente de avión. Mientras que en el tercer sueño tenía la inquietud de que debió pedirle al piloto revisar el avión antes de despegar.

Últimas noticias de la muerte de Yeison Jiménez

Tras el accidente aéreo en el que perdió la vida Yeison Jiménez y las otras cinco personas a bordo del avión, las autoridades colombianas iniciaron una investigación, de acuerdo con Newsweek.

Yeison Jiménez era un artista colombiano que adquirió popularidad en países de habla hispana (Facebook/Yeison Jiménez)

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en la región de Paipa y Duitama, en Boyacá, pocas horas antes de la presentación que el artista tenía programada en Medellín.

La Autoridad de Aviación Civil informó que el avión que tenía destino a la ciudad de la eterna primavera se estrelló poco después de su despegue, lo que generó el fallecimiento de Jiménez, su fotógrafo Weisman Mora, el capitán piloto Hernando Torres, el copiloto Juan Manuel Rodríguez y los pasajeros Óscar Marín y Jefferson Osorio.

A través de las redes sociales se han difundido videos en donde se muestra al avión de Yeison durante el despegue, seguido de imágenes en donde se observan los restos en llamas tras el accidente.

Diferentes medios de comunicación de Colombia han compartido imágenes del accidente de Yeison Jiménez (Facebook/Las Noticias Sincelejo)

Por el momento no se han brindado más detalles del accidente, pero se espera que la Autoridad de Aviación Civil de Colombia y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes compartan los hallazgos de las investigaciones en los próximos días.

Quién era Yeison Jiménez

El artista de 34 años de edad se había convertido en una figura popular de la música en Colombia y otros países de habla hispana, de acuerdo con BBC.

El fallecimiento de Yeison Jiménez causó conmoción entre sus fans y el público colombiano (Facebook/Yeison Jiménez)

El cantante contaba con millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales y con algunos himnos que no podían faltar en las fiestas de su país, como Aventurero y Guaro.

Jiménez también era reconocido como fuente de inspiración gracias a su historia de vida y superación, ya que trabajó durante seis años como cargador y vendedor de aguacates en la central de abastos de Bogotá.

Sin embargo, el sueño de ser músico siempre estuvo presente y gracias a su trabajo consiguió la fama, y pudo trabajar como jurado para el programa Yo Me Llamo (Caracol Televisión)

Además, obtuvo el premio Nuestra Tierra a Canción Popular del Año y fue nombrado el primer artista de música popular colombiana en llenar El Campín de Bogotá.

El famoso estaba casado Sonia Restrepo, quien le dedicó diferentes mensajes de despedida a través de las redes sociales. Se sabe que Jiménez tenía tres hijos, aunque siempre mantuvo su vida personal privada.