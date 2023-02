El derrotero de Silvia Luna: de un simple procedimiento estético a la diálisis y un inminente trasplante de riñón

escuchar

A través de una investigación llevada a cabo por Gonzalo Vázquez y Marcela Tauro, Intrusos dio con una clínica del partido San Andrés en la que opera el cuestionado cirujano Aníbal Lotocki. “Él puede operar porque la condena de cuarto años de prisión y cinco de inhabilitación no está firme y no se le dictó la inhabilitación provisoria. Hay que esperar a que dictamine la Justicia”, explicó el periodista. En la entrevista, el médico aseguró que se siente muy mal porque sus hijos ven que lo tratan de asesino y negó una vez más ser responsable de los problemas de salud de las cuatro mujeres que lo denunciaron por mala praxis. Su reaparición pública llevó a una de ellas, Silvina Luna, a hacer una fuerte revelación: la actriz se somete a diálisis tres veces por semana porque sus riñones dejaron de funcional, y ya se encuentra en la lista del Incucai a la espera de un trasplante.

El derrotero de la actriz comenzó en 2013, pero la primera vez que se refirió a su estado de salud fue en julio de 2014. En ese entonces, luego de que trascendiera que Luna había sido internada en el Hospital Italiano por problemas renales , decidió recurrir a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Estoy en observación por un cólico renal. A los periodistas que inventan cosas, infórmense. A los que se preocupan, estoy bien” , escribió sin dar más detalles.

Días después, abordaría el tema con mucha más precisión y mencionó por primera vez al cuestionado cirujano. En diálogo con Intrusos, expresó: “Se dijeron muchas cosas. Estoy súper saludable. Tengo dolores, pero ni estuve cerca de un trasplante de riñón. Ni diálisis como dijeron. Pero siento el compromiso de explicar lo que me está pasando. Mi trabajo está muy ligado a la imagen y hay muchas presiones para cumplir con ciertos estereotipos. Cuando era más chica me hice una intervención para mejorar aún más mi apariencia. Confié en un médico. Y recibí sustancias tóxicas en mi cuerpo. Me siento en la obligación de contar mi experiencia para otras chicas que pasan por lo mismo ”.

Al ser consultada sobre quién la operó, Luna aseguró que fue Lotocki: “Por ahora no voy a hablar de acciones legales. Lo importante es la salud”. La actriz afirmó, además, que Lotocki le habría inyectado en la cola una sustancia prohibida, metacrilato, que podría originar graves problemas de salud.

Un mes después, Luna fue invitada por Susana Giménez a hablar sobre su presente en el programa de la diva. Allí, volvió a mostrarse optimista: “Ya no tengo piedras y la función renal se me niveló. Por suerte lo agarré a tiempo y ya estoy recuperada. Estoy bien, rodeada de mucho amor, que me ayudó a pasar este momento”. Allí explicó que le habían generado cálculos por tener el calcio demasiado alto por el uso de metacrilato en la cirugía que Lotocki le había realizado en 2011. Sin embargo, esta vez se negó a nombrar al médico: “Recibí una carta documento. Estamos viendo de hacer acciones legales”, anunció en ese entonces.

Ese mismo mes, Luna habló por primera vez sobre la posibilidad de que su cuadro evolucionara de tal manera que terminara necesitando un trasplante de riñón. “Ahora estoy bien, estoy controlada. Estoy tomando corticoides, por eso tengo la cara redonda”, explicó Luna. “ Soy una mujer positiva, que siempre mira para adelante, tengo 30 años y me tengo que cuidar en las comidas, con el alcohol... Me tengo que cuidar como una persona mayor ”, contó en Intrusos.

Silvina Luna

La salud de Silvina volvió a generar preocupación en marzo de 2016 cuando debió ser nuevamente internada. En esa oportunidad, quien dio detalles sobre la situación fue su agente de prensa, Ale Benevento. “Silvina está internada por un control de rutina hasta mañana. Se los tiene que hacer periódicamente y, al haber estado tres meses en Carlos Paz haciendo teatro, no pudo y se los hace ahora. Sale mañana. No es deshidratación ni nada que ver con mala alimentación. Está con los médicos que la controlan siempre”, escribió en un comunicado.

En 2017, en pleno romance con El Polaco, Luna emprendió un viaje junto al cantante por los Estados Unidos. La aventura terminó de la peor manera: luego de comenzar a sufrir un fuerte dolor en el bajo vientre, tuvo que volver al país de manera urgente, para ser tratada por sus médicos. Debido a su cuadro, debió quedar internada una vez más y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica .

Antes de que la operaran, Silvina habló con Nosotros a la mañana y aseguró que se encontraba bien. “Hoy al mediodía me van a sacar esa piedrita con láser. El resto de las cosas, tanto el calcio como la función del riñón están normales, así que hoy a la tarde me dan el alta y mañana con suerte voy a retomar mis vacaciones. Lo importante es que esto fue un cólico renal, esto puede volver a pasar, pero hoy está todo controlado”.

Al ser consultado por el estado de su expaciente, Lotocki, que a esa altura ya se encontraba procesado, se mostró sorprendido: “No sé nada, che, la verdad. Me dijeron que estaba con un cólico renal. El peritaje determinó que la insuficiencia renal no tiene nada que ver con la cirugía que le practiqué. El procesamiento es por lesiones, pero no tiene nada que ver con su problema renal. Las lesiones son otra cosa. Tiene granulomas en los glúteos. El problema renal no tiene que ver con la cirugía que le practicamos, y esto ya fue peritado”, aseguró el médico.

“Me arruinó la vida”

En noviembre de 2018, Luna dio precisiones, en La Noche de Mirtha, sobre el procesamiento del cirujano y sobre su estado de salud: “Él está procesado. Tiene una causa penal; está inhibido y ahora está por iniciarse el juicio. Falta algo de pericia, pero ya dio que el producto que coloca a sus pacientes está prohibido por su toxicidad”, explicó.

“¿Qué te afectó? ¿El riñón?”, preguntó Mirtha Legrand. “Muchas cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Esto fue hace muchos años, la cirugía fue en 2010. Me detectaron el problema en 2013, y desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso”, explicó. Y agregó: “ Me da miedo y hay una angustia que me afectó en toda mi vida, a nivel psicológico y en todo. Ya detectaron que ese producto está prohibido y solo él sabe lo que es. Y, como yo, hay un montón de chicas que confiaron en un profesional. Hay casos de muertes y a mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano : una, por ejemplo, tuvo trasplante de riñón; otra está por ser trasplantada y además hay personajes públicos, como Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi -que estuvo al borde de la muerte- o Pamela Sosa, que era su pareja. ¡Imaginate que se lo hizo a su propia pareja!”, contó angustiada.

Silvina Luna: "La mala praxis me arruinó la vida" - Fuente: Eltrece

Luego de que se declarara la pandemia de coronavirus, Luna explicó cuáles eran los cuidados especiales que había incorporado a su rutina. En un video que subió a sus redes sociales, indicó: “Yo estoy inmunosuprimida, tomo corticoides todos los días. Ustedes saben que tuve un problema. Hace diez años me hice una cirugía; un médico irresponsable puso un producto dentro mío, el cual mi cuerpo rechaza, y estoy en juicio. Está por salir el juicio oral en breve, y espero que se haga justicia no solo por mí sino por muchas chicas que también están padeciendo lo mismo, y en casos mucho peores porque han tenido que sufrir trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la cual me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto ”.

En noviembre de 2021, Luna debió ser internada nuevamente. “Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambió la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría ”, informó. Y agregó: “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”.

El juicio y después

“Sigo creyendo en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo. Por otro lado, también está el tema judicial. Hice la denuncia hace ocho años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, indicó.

A principio de febrero de 2022, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28. Lotocki había sido acusado de ocasionarle lesiones graves a cuatro mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos: Luna, Trenchi, Xipolitakis y Sosa.

El momento de la condena a Aníbal Lotocki - Fuente: @pamelasosaok

Medes después, Luna entraba a El Hotel de los Famosos como una de las participantes de la primera temporada del programa conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis. Allí, el público pudo ser testigo de los padecimientos que la actriz venia sufriendo desde hacía casi una década. Tras el desafío de la semana entre los miembros del staff, Silvina comenzó a sentirse mal. “Después del juego, me fui a bañar y me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja”, les contó la actriz a Majo Martino. Y siguió su relato: “Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca”.

Luego, le contaría a Melody Luz: “Después, no comí nada, hasta hoy en el desayuno. Me pusieron suero para hidratarme y me dieron una pastilla para bajar la presión, porque no me bajaba. Vinieron los médicos, me hicieron un electro. Hoy me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir”. Al ir de nuevo a la enfermería para que le sacaran sangre descubriría que, además, tenía unas líneas de fiebre.

Al llegar los resultados, la médica le informó que muchos valores, incluido el de la creatinina, no estaban dentro del rango de lo esperable. Al enterarse, la actriz rompió en llanto. “No me quiero ir”, se la escuchó decir, mientras se recostaba en la camilla del consultorio. “Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora para que me nivelen”, les contó a sus compañeros entre lágrimas. “ No quiero llorar... Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener ”. En diálogo con Leandro “Chino” Leunis, agregaría: “Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me recomendó que me vaya de acá. Y sé que si me interno ahora, voy a poder recuperarme y si no voy, es un riesgo grande”.

Tras recibir los resultados de un análisis de sangre, Silvina Luna debió ser internada

Días después, expresó en sus redes sociales: “Acá les dejo un videíto. Le metí un filtro porque estoy matada. Es para contarles que estoy mejor, que ya se está nivelando todo, que me siento más fuerte, que descansé”, expresó desde el hospital mientras agradecía todos los mensajes recibidos: “Me súper motivaron y me dieron mucho amor”, confesó. “Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud”, escribió luego, en otro mensaje, junto a algunos emojis.

Tras permanecer cinco días internada, volvió al programa. Allí reveló: “Voy a volver con otros cuidados que por ahí las dos primeras semanas, con la emoción, los pasé de largo, y que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal y alinearme más con las comidas. Y, también, con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio y no tomar sol. Me cambiaron la medicación y me van a ver hinchadita de cara unos días por eso”.

A fines de junio de 2022, Luna debió ser internada nuevamente. En esta oportunidad, el motivo de la internación fue por una bacteria que le provocó una infección. “Es una situación complicada porque están a la espera y la búsqueda de medicamentos para combatirla. Su cuadro se agravó en las últimas horas”, explicó el conductor del ciclo de chimentos de eltrece, Adrián Pallares.

“Fue a un barco con sus amigos, alrededor del 13 de junio, y tuvo la mala suerte de lastimarse”, contó la panelista Paula Varela, para revelar cómo comenzó este nuevo problema de salud que enfrenta la modelo. “Se hizo una herida que le causó una infección. Fue internada porque le entró una bacteria. La compensaron para atacar la infección, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado”, subrayó la panelista, y cerró: “Ella decidió salir del hospital e ir a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla”.

