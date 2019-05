El descargo de Jimena Barón luego de ser juzgada por su aspecto

Circuló en redes sociales una foto de la actriz y cantante a los 15 años junto a la leyenda "la cobra cuando no cobraba". Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Jimena Barón

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 15:03

Jimena Barón está viviendo su momento de mayor éxito profesional gracias al lanzamiento de su canción "La cobra". Los memes y coreografías alrededor del hit abundan en las redes sociales (hasta Flor Peña se sumó con su versión), pero esta semana un chiste en forma de bullying empezó a circular.

Una imagen de Jimena a los 15 años con la leyenda "La cobra cuando no cobraba" fue difundida por distintos usuarios como forma de bullying, burlándose del aspecto físico de la actriz y cantante durante su adolescencia.

"Recuerdo muy bien esa producción. Yo tenia 15 años cuando me hicieron esas fotos", reveló Jimena en sus stories de Instagram. "Si mal no recuerdo fue para la revista Paparazzi y el (...) fotógrafo me pidió que me desabroche el jean".

"Me dijo que las fotos no estaban buenas y que lo tenía que provocar para que esté copada la producción. La pasé como el cu...", confesó. "Así que es lo único que recuerdo con esta foto que anda circulando a modo de bullying o burla. No sé qué es lo que quieren lograr", dijo y remarcó que lo único que le produce la imagen es recordar ese mal momento.

"No es más que una de las situaciones que tenemos que vivir las mujeres, las nenas. Recuerdo naturalizarlo en el momento", reflexionó Barón. "Por otro lado, creo que en el 2019 esta un poco demodé criticar a la mujer por si tiene abdominales (...)", dijo en relación a quiénes se burlaban de sus cirugías estéticas o de su peso. "Me parece que ya fue", concluyó.