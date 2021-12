El desgarrador mensaje de Hilaria Baldwin para su esposo, Alec: “A veces me pregunto cuánto pueden soportar tu cuerpo y tu mente; no quiero perderte”

Luego de que Alec Baldwin, agradeciera públicamente su apoyo, su esposa Hilaria le dedicó un extenso y estremecedor posteo en las redes sociales en el que repasa los momentos previos a la tragedia en el set de Rust y en el que asegura que el actor y productor, que portaba el arma que disparó la bala que terminó con vida de la directora de cámaras Alyna Hutchins está “con el espíritu aplastado y con la salud mental destrozada”.

“‘Estoy aquí, te amo y te cuidaré'. Esas fueron las únicas palabras que se me vinieron a la mente cuando supimos que Halyna había muerto. Recuerdo haber dicho esa frase una y otra vez. La horrible pérdida, la tortura a su familia y a vos, mi esposo. Ese momento quedó grabado en mi memoria y documenta tu agonía: los fotógrafos que te rodean y vos al teléfono conmigo ”, comienza recordando Hilaria, en referencia a la foto que muestra a Baldwin desconsolado, hablando por teléfono minutos después de la tragedia.

La reacción del actor tras la tragedia

“No podría estar cerca de vos para abrazarte. La única conexión que podíamos tener era telefónica. Y esa imagen fue captada para que el mundo la vea”, reflexiona luego, en el extenso texto que acompañó con una imagen en la que se la ve abrazada a su esposo, besándolo. Y continúa: “Nuestra vida pública nos brinda gran alegría al conectar con personas increíbles y nos produce un tremendo trauma cuando oscurece”.

Luego, se refirió a la decisión de Baldwin de brindar la primera entrevista televisiva tras el fatídico hecho; una entrevista que fue emitida este jueves por la cadena ABC y en la que aseguró, entre otras cosas, que no apretó el gatillo del arma de la que salió la bala real que terminó con la vida de Hutchins en medio de un ensayo de la película Rust, en la que desempeñaba el doble rol de actor y productor. “ Tenía miedo de que te abrieras, porque vi tu espíritu aplastado, tu salud mental destrozada, tu alma envuelta en un dolor inimaginable. A veces me pregunto cuánto puede soportar un cuerpo, una mente. No quiero perderte. Pero te conocés a vos mismo y querés hablar. Estoy orgullosa de vos”, expresó.

“ Nos asustamos y nos derrumbamos mientras algunos hablan de nosotros. Chismes, conspiraciones, todas las malditas opiniones. Todo se retuerce y gira, se desgarra; atacan e incluso se inventan ”, se quejó la esposa del actor, que en la entrevista también se mostró muy ofendido con las declaraciones de algunos de sus colegas, entre ellos George Clooney, quien en una entrevista explicó que cada vez que le toca protagonizar una escena con un arma, la desarma para constatar que esté vacía o con balas de fogueo y se la muestra al equipo.

“Perdí mi voz en este ciclón gigante de los medios de comunicación, las redes sociales y las ‘noticias’ modernas. Dejé de hablar por miedo. Siempre me animás a hablar, a usar mi voz, a ser fiel. Tenías razón y continúas inspirándome. Vos y yo no siempre lo hacemos bien, pero tenemos un gran corazón y nos amamos profundamente. Somos completamente diferentes, pero estamos unidos a través de un profundo cariño”, continúa el escrito.

“ Alec, somos desordenados, sin filtro y llevamos el corazón al descubierto; eso nos convierte en objetivos y somos tan sensibles que logran lastimarnos con facilidad ”, repasa.

“Por mucho que quiera que el dolor desaparezca, no puedo imaginarme siendo de otra manera. Simplemente somos así. Por eso, vuelvo a decir: ‘Estoy aquí, te amo y voy a cuidar de vos’. Honramos a Halyna y su familia. Con suerte, en algún momento podamos descubrir cómo sucedió esto y podamos enfocarnos en que nunca vuelva a suceder”, expresa Hilaria.

Alec Baldwin e Hilaria Baldwin en una salida posterior a la tragedia en el set de Rust TIDNY-113

Y finaliza: “ Mi Alec, estoy aquí para curar todo tu dolor que pueda. No iré a ninguna parte ”. El mensaje recibió cientos de comentarios, entre ellos el del mismo Baldwin, que expresó: “Soy afortunado. A veces me cuesta sentirme así, pero sé que al tenerte a vos y a nuestra familia soy el tipo más afortunado de la Tierra”.

El actor también había recurrido a las redes para enviarle a su amada un sentido mensaje: “ Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a vos ”, escribió Baldwin. Es ella quien lo está sosteniendo y así lo contó en la primera nota que dio desde el incidente que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en el Bonanza Ranch de Santa Fe, Nuevo México. “ No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Cualquier cosa. Nadie puede quitarme la alegría y el amor que me has dado ”, expresó Alec y arrobó a Hilaria. “ Estos son tiempos difíciles. El mundo está ahogado por los vapores del odio. Pero me has dado una razón para vivir ”, continuó.

“ Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo ”, aseguró el actor en el programa especial Alec Baldwin Unscripted. “Era solamente un ensayo en el que marcábamos la escena. Halyna me dice: ‘Sujetá el arma más abajo. Andá a tu derecha. Está bien, ahí mismo. Está bien, hacé eso. Ahora mostrámelo un poco más abajo’, haciéndome colocar el arma en posición. Ella me estaba guiando para que sostenga el arma en este ángulo. Mantengo el arma como ella me había pedido, justo debajo de su axila”, recordó.