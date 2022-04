El desgarrador relato de Federico Bal luego del grave accidente que sufrió en Brasil: “Me sentí en una película de Tarantino”

Este viernes, Federico Bal sufrió un accidente mientras grababa imágenes para su programa Resto del mundo en las playas de la isla brasileña de Paraty. El actor y conductor terminó con una fractura expuesta cuando el motor del parapente en el que se encontraba se desprendió y lo golpeó violentamente.

La noticia la dio a conocer Pia Shaw el mismo viernes por la noche al comienzo de LAM. La periodista indicó, además, que debido a la falta de la infraestructura necesaria, Bal debía ser trasladado para que ser intervenido quirúrgicamente. Una de las opciones era llevarlo a la ciudad de San Pablo. “Daniel Scioli [el embajador argentino en Brasil], está ayudando con el traslado. En algún momento se evaluó la posibilidad de traerlo a Buenos Aires, pero consideraron que era mejor llevarlo hasta ahí. Son más o menos cuatro horas de viaje si van por la ruta”, informó en aquel momento.

La jefa de prensa de Bal, Martina Valía, confirmó a LA NACION la información dada a conocer por Shaw y reveló que pasadas las 22, hora argentina, Bal todavía esperaba ser trasladado. “Fede está bien, esperando ser trasladado para ser operado”, reveló. Hasta ese momento, el actor no había hablado sobre lo sucedido, pero esa misma noche subió a su cuenta de Instagram la primera foto con el brazo vendado y durante la mañana del sábado recurrió nuevamente a las redes para llevar tranquilidad a sus seguidores. Allí compartió una segunda foto en la que se lo ve acomodado en lo que parecería ser una unidad de traslado y con los infaltables anteojos de lentes amarillos. “Tudu Bom. Gracias al mejor equipo”, tipeó encima.

Fede Bal, con el brazo inmovilizado, tras el accidente instagram.com/balfederico/

Fede Bal agradeció en sus redes sociales a su equipo instagram @balfederico

Por la tarde, la cuenta oficial del programa de eltrece compartió el primer video del actor tras el accidente. “Apenas pasó, yo me agarro el brazo como en la Segunda Guerra Mundial, cuando agarraban los pedazos de personas... ¡Pobrecitos! Los agarraban para que se los cosan. Tranquilo me subí a un auto y había una cantidad de sangre... Le manché todo el auto al tipo, y empezó a manejar a toda velocidad, y agarró unos pozos y unas lomas de burro... ¡Saltaba la sangre para todos lados! El tipo gritaba: ‘¡Caralho!’”, cuenta el actor en el clip.

Y agrega: “Me sentía en medio de un tiroteo en una favela, como en una película de Tarantino. Solo faltaba una música de los setenta. Pensaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué?’” . Para finalizar, Bal asegura que en unos días va a estar repuesto, cubriendo para el programa el carnaval de Río de Janeiro.

“Esto pasaba hoy mismo a las 5 AM, cuando la ambulancia trasladaba a Fede y al equipo de Resto del Mundo desde Paraty hacia la clínica en Río de Janeiro; un viaje de 4 horas y media. Así, Fede nos contaba qué paso justo después del accidente”, informa el texto que acompaña el video.

La madre del actor, Carmen Barbieri y la pareja de Bal, Sofía Aldrey, viajaron este sábado a Rio de Janeiro para poder acompañarlo y seguir de cerca su evolución. Según pudo saber LA NACION, Bal está internado y será operado recién el domingo por la mañana.

El actor y sus productores llegaron a Brasil cuatro días atrás, para grabar imágenes de sus paradisíacas playas. El actor compartió en sus redes fotos y videos desde Buzios hasta el jueves pasado. “¡Y volvió ese carrete random! Estoy en la ruta, camino a Paraty, y mientras dejo Buzios atrás, empiezo a entender por qué cada argentino que me crucé en estos días me dijo: ‘Vine unos días y no me pude volver a Argentina’”, escribió junto a una serie de fotos en las que se lo ve disfrutando de las playas brasileñas.