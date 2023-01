El dolor de Johnny Depp por la muerte del guitarrista Jeff Beck, su “hermano”

escuchar

La muerte del guitarrista y compositor británico Jeff Beck, a los 78 años, impactó al mundo de la música. Reconocido como uno de los mejores en lo suyo, a lo largo de su extensa carrera colaboró con artistas de la talla de Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Mick Jagger, Cindy Lauper, Diana Ross, Kate Bush, Brian May, Roger Taylor y Rod Stewart, entre otros. Pero al final de su carrera, su socio creativo fue el actor (y, también, músico) Johnny Depp, con quien entabló una fuerte amistad.

Una fuente le dijo a la revista norteamericana People que el protagonista de Piratas del Caribe “está totalmente devastado” tras la muerte de Beck, ocurrida el martes pasado. “Tenían una amistad muy estrecha, eran extremadamente cercanos, y él se acercó aún más durante el verano pasado (del hemisferio Norte) cuando estuvieron de gira juntos”, aportó la fuente que acotó que “ la enfermedad (una meningitis bacteriana) apareció muy rápido y todo se deterioró rápidamente en las últimas dos semanas ”.

El año pasado, Depp y Beck habían lanzado su álbum titulado 18, compuesto por canciones escritas por Depp, covers cantados por el actor y composiciones instrumentales. La tapa, ilustrada por la esposa de Beck, Sandra Cash, era un dibujo de los dos músicos. En sintonía con ese anuncio dieron a conocer el video musical de “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr”, el primer sencillo del álbum compuesto e interpretado por Depp (con Beck en guitarra) que es un homenaje a la actriz e inventora austriaca, fallecida en 2000, a los 85 años.

“ Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano ”, dijo el actor en el momento del lanzamiento.

“ No he tenido otro socio creativo como él en mucho tiempo -aseguró por su parte Beck, sobre su vínculo con el famoso actor- Fue una fuerza importante en este disco. Solo espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para algunas personas aceptar que Johnny Depp puede cantar rock and roll ”.

Apenas finalizaron las largas y mediáticas sesiones judiciales del proceso contra su exmujer Amber Heard, Johnny Depp se marchó a Inglaterra, donde se unió a Beck en su tour por diversas ciudades europeas. En medio de esa gira, el actor norteamericano conoció el falló final que determinó que su expareja debía pagarle unos 10 millones de dólares (aunque luego ambas partes llegaron a un mutuo acuerdo que redujo esa cifra).

Mientras transcurrió parte de ese proceso que acaparó la atención mundial, la gran estrella de Hollywood se refugió en la música de la mano de este guitarrista que, en 2009, fue inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en homenaje a su carrera como solista. El premio fue presentado por su amigo Jimmy Page, y en la gala, el guitarrista interpretó “Train Kept A-Rollin’” acompañado de Page. En julio del mismo año, David Gilmour acompañó a Beck en una presentación en el Royal Albert Hall, intercambiando solos en “Jerusalem” y cerrando el recital con “Hi Ho Silver Lining”.

Sus compañeros de tantos escenarios y su “hermano” Johnny Depp lloran su muerte.

LA NACION