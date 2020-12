El dolor de Luisa Albinoni por la pérdida de su hijo: "Siempre me quedó la duda de si murió"

Hasta ahora, Luisa Albinoni nunca había hablado de uno de los momentos más dolorosos de su vida. Una de sus últimas performances en Cantando 2020, en la que hizo de madre de su partenaire, le removió parte de su pasado y la llevó a confesar un hecho muy triste que la marcó de por vida: a los 19 años perdió un hijo. Y si bien en su momento los médicos le dijeron que su bebé había muerto al nacer, ella asegura que siempre tuvo sus dudas.

"No lo voy a superar nunca. Mi actuación me movió cosas que me descolocaron y me sacaron de la situación. Como me parecía que yo daba más grande para Lautaro, dije: 'Hagamos de madre e hijo', pero me equivoqué", contó este mediodía en Los ángeles de la mañana.

Intrigado por la situación, Ángel De Brito le preguntó sobre la pérdida de su hijo. "Mi nene nació cuando yo tenía 19 años, siempre me quedó la duda de si murió o dónde está, porque nunca lo vi. Yo tuve problemas en el embarazo por mi factor sanguíneo, pero en ese momento no me explicaron bien las cosas. Antes los conceptos eran otros. Para no sumar más sufrimiento, el marido se ocupaba de todo, pero siempre tuve la duda y pensé que podía estar vivo", reveló angustiada.

Tras asegurar que era un varón y que ahora tendría alrededor de 50 años, Albinoni hizo una dura confesión: "Siempre lo busqué, es algo que no se supera nunca. Mi marido en ese entonces era 25 años mayor y tuve mis dudas, en un momento desconfié de él. Pero luego tuve que seguir con mi vida. A los 21 murió mi papá y me tuve que hacer cargo de mi familia, no me quedó otra".

Luego de esta triste experiencia, Luisa perdió dos embarazos más hasta que le llegó la oportunidad de ser mamá a través de la adopción. "Cuando a los 52 años hice lo de la adopción, hice todo legal para que no haya reclamos a futuro. Siempre pensé que quizá a alguna madre le decían que murió su bebé y lo daban en adopción. Creo que el humor me ayudó a superar muchas cosas. Hice este camino y al final encontré a Verónica [su hija]. Todo esto que me pasó lo tomo como justificación para llegar a ella", concluyó.

