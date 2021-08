El dulce video de Charlize Theron dándose un chapuzón con sus hijas

Charlize Theron se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Grecia con sus hijas, August, de 6 años, y Jackson, de 9. La actriz de La vieja guardia posteó un video en cámara lenta en el que se la puede ver sosteniendo a sus pequeñas de las manos arriba de un yate antes de darse un chapuzón.

“Mis chicas y yo para toda la vida”, escribió en el posteo de Instagram que cosechó más de 2 millones de reproducciones y comentarios de sus amigos y colegas. “¡Épico!”, escribió Reese Witherspoon; “amo tanto esto”, sumó Michelle Pfeiffer; “amo cómo se sostuvieron de las manos hasta lo último”, remarcó la modelo Helena Christensen.

El dulce video de Theron compartiendo una tarde en la costa de Grecia fue furor en las redes dado que la actriz de Mad Max: furia en el camino suele respetar la privacidad de sus pequeñas, de quien comparte muy pocas imágenes y la mayoría de ellas en ocasiones especiales. Por el contrario, la ganadora del Oscar mantiene un perfil muy bajo desde que decidió adoptar a Jackson en 2012 (luego de separarse del actor Stuart Townsend), y a August, en 2015.

Charlize Theron junto a su pequeña Jackson y una amiguita, tomando un helado en un paseo familiar Grosby Group - LA NACION

“Quería creer que de algún modo mi hija me iba encontrar, que estaba destinado a ser”, contó al promocionar Escándalo, biopic por la cual cosechó su tercera nominación al premio de la Academia. “Por lo tanto, no fui muy específica con nada...en cualquier país que le permitieran a una mujer soltera adoptar, ahí iba a aplicar. Y lo que sucedió fue que mis dos hijas nacieron en los Estados Unidos, y ambas son afroamericanas, todo lo que pasó en el proceso de adopción pasó porque esas dos niñas tenían que estar en mi vida”, expresó Theron.

Charlize, Jackson y August, de compras unos meses atrás GROSBY GROUP - LA NACION

Asimismo, Charlize es muy crítica de cómo la sociedad no acepta familias monoparentales. “Tenemos que trabajar mucho en los preconceptos que se tienen respecto a lo que constituye una familia, o una familia fuerte o correcta, seguimos siendo muy tradicionales cuando pensamos que una sola persona no puede criar a sus hijos sin pareja, es muy desafortunado”, manifestó, y añadió: “Mi lucha por ser madre fue mucho más sencilla por mis circunstancias, pero quisiera que eso les suceda a todas las mujeres que quieren compartir sus vidas y ser responsables de la crianza de un niño”.

Theron en 2012. cuando su hija Jackson era tan solo una bebé GROSBY GROUP - LA NACION

En abril de 2019 la actriz también fue muy cuidadosa en su forma de compartir la transición de género de August, y lo hizo con el medio Pride Source. “A medida que crecía se iba volviendo más difícil para ambas, porque la prensa se refería a ella usando mal los pronombres, y a veces yo cometía errores también cuando hablaba de ella, y eso la lastimaba mucho”, se sinceró. “No quiero ser esa clase de madre, y también quiero que su historia eventualmente la cuente ella, si es que quiere hacerlo”, añadió.

Charlize, sus hijas y su mamá en una de sus vacaciones juntas GROSBY GROUP - LA NACION

En la rueda de promoción de la comedia romántica Ni en tus sueños, la actriz se mostró muy orgullosa de la familia que había formado. “Tengo dos hermosas hijas que quiero proteger y a las que quiero ver felices en lo que decidan hacer con sus vidas, por lo cual yo no tengo por qué decidir cómo se sienten, qué quieren o cómo se identifican”, manifestó, en otro mensaje muy inspirador.

En la actualidad, Charlize pone énfasis en su vida como madre, sin intereses románticos. “Siempre quise ser mamá, no anhelaba nada más”, aseguró. “Respecto al amor, cuando crecí me di cuenta que tenía que vivir mi vida al máximo y no seguir en una relación en el que empezás a tenerle resentimiento a la otra persona, lo cual es horrible. Es por eso que prefiero estar soltera antes que pasar por eso... por tenerle bronca a alguien que no me deja ser quien soy”, subrayó.

