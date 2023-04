El emotivo posteo de Alec Baldwin a su mujer, luego de saberse que desestimarán los cargos en su contra por el tiroteo en Rust

escuchar

Desde octubre de 2021, Alec Baldwin está viviendo un verdadero calvario. El actor fue uno de los involucrados en el accidental tiroteo que se produjo en el set de Rust, que terminó con la vida de su directora de fotografía, Halyna Hutchins. Tras ser acusado de homicidio involuntario, este jueves se informó que los fiscales del caso retirarán los cargos en su contra, noticia que llevó al intérprete a volcarse a sus redes sociales para destacar el apoyo y la contención de su mujer, Hilaria Thomas , en estos meses tan difíciles.

“Le debo todo lo que tengo a esta mujer” , escribió Baldwin en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde se los ve abrazándose en un restaurante. Mientras que el actor está con los ojos cerrados y apoyando su cabeza en el hombro de su esposa, ella mira a cámara con una sonrisa mientras rodea las manos de su marido que bordean su cintura.

Sin embargo, el agradecimiento no sólo fue para esta mujer que lo contuvo durante sus meses más difíciles sino también para su abogado, quien resolvió su problema legal y llevo tranquilidad a su vida. “Y a ti, Luke”, agregó entre paréntesis en referencia a Nikas, su representante en este caso.

De hecho, fueron sus abogados quienes comunicaron esta noticia ayer. “Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, manifestó el propio Luke junto a Alex Spiro, según informó la revista People.

Inmediatamente, la publicación se llenó de “me gusta” y comentarios en apoyo a la estrella de Hollywood. “Estamos todos felices con estas buenas noticias”, expresó una usuaria mientras otra expresaba su admiración por él y su familia: “Solo quería desearles a usted y a su familia una vida pacífica y amorosa en el futuro. Solo puedo imaginar cómo ha sido para ti durante los últimos meses, cómo te has mantenido unido, nunca lo sabré. Con mucho amor para ti y tu familia”.

Tampoco faltaron las expresiones de alivio por parte de sus colegas y amigos del medio. “Los amamos a los dos”, escribió la actriz Frances Fisher, conocida por interpretar a la estricta madre de Kate Winslet en Titanic. Por su parte, la escritora Kathy Freston definió a su mujer como “la más encantadora”.

Es cierto que Hilaria Thomas se convirtió en su gran pilar después de la tragedia . De hecho, el actor confesó que durante estos meses si sobrevivió fue gracias a ella: “Si no tuviera a mi mujer, no sé a dónde estaría ahora... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría retirado, habría vendido todo lo que tenía, habría comprado una casa en medio de la nada y habría encontrado otra cosa que hacer, como vender inmuebles”, contó en una entrevista con CNN.

Junto a ella, Baldwin logró formar una familia numerosa. Es más, fue en medio de las acusaciones, que la pareja le dio la bienvenida a su séptima hija, Ilaria (como su madre, pero sin H). “Nuestra primera foto con los Baldwin más pequeños. El equipo de ensueño Baldwinito”, expresó la flamante mamá en su cuenta de Instagram mientras posaba junto a su clan.

La fotografía de Alec Baldwin e Hilaria Thomas con sus siete hijos @hilariabaldwin/Instagram

La gran familia de Hilaria y Alec está conformada por Carmen, de 9 años; Rafael, de 7; Leonardo, de 5; Romeo, de 4; Eduardo, de casi 2, Lucía, de 18 meses y la nueva bebé Ilaria Catalina Irena, de apenas meses. A ellos se suma Ireland, la “combativa” hija mayor de Alec Baldwin, que tuvo hace 26 años con Kim Basinger.

El romance entre Baldwin y la exitosa instructora de yoga de origen español comenzó en 2011 cuando sus miradas se cruzaron, casi por casualidad, en un restaurante en la zona de Union Square, en Nueva York. El propio Alec aseguró que el flechazo entre ellos fue inmediato, y que jamás pesaron los 26 años de diferencia de edad que hay entre ellos.

La pareja contrajo matrimonio en 2012 en Nueva York, en la antigua basílica de St. Patrick’s del Little Italy y, apenas un año después, empezó a construir esta numerosa familia con la llegada de su primera hija, Carmen.

La tragedia en el set

Alec Baldwin en el rodaje de Rust Getty Images

El 21 de octubre de 2021, la filmación de la película Rust en Nuevo México se volvió trágica cuando Baldwin activó un arma que supuestamente contenía solo balas de fogueo pero que en realidad estaba cargada con balas de plomo y terminó matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director Joel Souza.

Si bien el actor declaró que el arma se disparó accidentalmente y que él no tiró del gatillo, un informe forense del FBI arrojó que el revólver no se pudo haber disparado a menos que se tirara del gatillo, lo cual desembocó en una acusación tanto contra él como contra la armera, Hannah Gutierrez Reed, por homicidio involuntario.

La reacción del actor minutos después de la tragedia

A finales de febrero, Alec se declaró no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relató en aquel entonces la cadena estadounidense CNN.

En octubre de 2022, Baldwin y otros productores de Rust resolvieron una demanda por homicidio culposo presentada por el viudo de Hutchins, Matthew. Junto con el acuerdo, el equipo acordó completar la película con Matthew ahora como productor ejecutivo, junto con el productor Grant Hill y la directora de fotografía Bianca Cline, quien ocupa el lugar de Hutchins. La producción de este film – que se frenó luego del incidente- se reanudó en Montana esta semana, según la agencia de noticias Associated Press.

De acuerdo a un comunicado emitido por la productora y firmado por la abogada Melina Spadone, el rodaje se desarrollará en el Yellowstone Film Ranch (en lugar de la ubicación original de Nuevo México) y Alec Baldwin seguirá siendo parte del film .

