El enojo de Nati Jota tras ser criticada por un video que subió en bikini

La periodista e influencer Nati Jota subió un divertido video a sus redes en bikini, pero muchos comentarios se centraron en su físico, por lo cual la joven hizo un poderoso desacargo sobre los estándares de belleza Crédito: Instagram

Muy prolífica en las redes sociales, Nati Jota subió un video en el que se la puede ver caminando de un lado a otro en las playas de Pinamar, donde se encuentra disfrutando de unas jornadas de descanso con su familia. Sin embargo, lo que era un contenido divertido propio del estilo de la influencer, se convirtió en objeto de críticas a su cuerpo.

La periodista no tardó en hacer su descargo, tanto en Instagram como en Twitter, donde brindó un contundente mensaje sobre la importancia de cesar con los comentarios ofensivos sobre los cuerpos. "Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mí misma", escribió Nati Jota en la red social del pajarito, haciendo mención a complejos con los que lidia continuamente y que le generan mucho dolor. "[Ahora] Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", añadió. "Dejen de militar el amor propio como si fuera algo fácil porque frustra el doble", apuntó.

Asimismo, en Instagram grabó un video en el que hizo referencia a quienes observaron su cuerpo en detalle. "Subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo no se hicieron desear", expresó, en línea con lo que esbozó en Twitter. Según la influencer, cuando había logrado estar segura de sí misma, esos comentarios provocaron que se cuestione nuevamente. De acuerdo a lo que dice en el video, el proceso de aceptación se le volvió mucho más complejo por la mirada ajena.

Hace unas semanas, la influencer también había sido criticada por una serie de imágenes al natural que compartió. "Toda mi adolescencia usando bikinis raras para taparme las estrías, bendigo hoy que me chupe un h...", manifestó. "Me acuerdo que era horrible sentir que todos me iban a mirar las estrías; pero llegó un momento donde me di cuenta que todas las tenemos", subrayó, y aseguró que las mujeres no deberían ocultarse por temor a la opinión ajena. "Los giles así hoy sirven para darnos cuenta de que lo que antes nos dolía, ahora nos resbala", expresaba. Sus videos y reflexiones sobre los estándares de belleza fueron celebrados por seguidores que le demostraron gratitud por sus palabras.

"Gracias Nati, ya es hora de que las imágenes sean más naturales en las redes sociales", le manifestó una mujer en sus redes.

