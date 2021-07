El fallido de Alejandro Fantino en su despedida y la emoción por el recuerdo de su papá

En el último programa de Fantino a la tarde, el conductor arrancó con un fallido: “Buenas noches”, dijo Alejandro Fantino y enseguida frenó, se agarró la cabeza e intentó esbozar una explicación: “Juro por la memoria de mi viejo que me salió así. Es muy loco. ¡Qué fallido freudiano! No lo puedo creer! Empecemos de vuelta. Largalo”, pidió Alejandro Fantino, un poco desconcertado pero sonriente. Tras ese paso en falso, el conductor volvió a empezar: “Buenas tardes, bienvenidos. Qué lapsus… Este es mi último programa, me voy a despedir, y venía pensando en eso, miraba a los chicos detrás de cámara y me salió así. Lo que es la psicología”, rió y enseguida se emocionó al recordar que hoy cumpliría 79 años su papá.

Luego de estar poco más de un año en las tardes de América, Alejandro Fantino se despide de la franja para hacerse cargo de Intratables, ciclo de la noche de la misma emisora que hasta hace unos días conducía Fabián Doman. La salida de Doman provocó varios movimientos en la grilla de América y Fantino aceptó el nuevo desafío.

Alejandro Fantino se llevó las manos a la cara ni bien se dio cuenta de su fallido

LA NACION