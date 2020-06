El fan de Wanda quiso hacer un "live" con ella y se encontró con una sorpresa

Mariano de la Canal habló de su nueva vida como "influencer y cantante" y contó por qué no pudo hacer un live en Instagram con Wanda Nara Crédito: Instagram Mariano de la Canal

1 de junio de 2020 • 16:54

Mariano de la Canal lleva ya diez años dando vueltas en el mundo de la farándula y ahora, entre otras cosas, se gana la vida como influencer y se lanza como cantante. Se hizo popular en 2011 como "el fan de Wanda Nara ", cuando ella participó de "Bailando por un sueño". Hablaba de Wanda cada vez que tenía una oportunidad y, sin embargo, nunca tuvo relación con ella.

Hoy, en tiempos de pandemia y cuando todo pasa por las redes sociales, Mariano quiso hacer un vivo de Instagram con Wanda, que vive en Italia. "Tanto me preguntan por Wanda que quise hacer un vivo para que ella me pregunte a mí cómo es que ser su fan me cambió la vida y me hizo famoso. Como no tengo su WhatsApp le escribí a un intermediario que me dijo que Wanda me pedía 1500 dólares por el vivo", contó Mariano en Hay que ver , el programa de elnueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

"¿Se habrá contactado con ella ese intermediario?", quiso saber Listorti. Sorprendido, Mariano respondió: "Y si, es un pariente: su papá". Fue entonces que los panelistas estallaron de risa y especularon con la posibilidad de que Andrés Nara pidiera ese dinero, y no Wanda".

"¿Vos decís?", se preguntó Mariano. "No tengo idea", remató. Fue así que se enteró que Wanda no se habla con su padre desde hace varios años. "Probá escribiéndole por privado de Instagram", le sugirieron.

Para terminar, Mariano contó que está muy contento con el estreno de su primera canción, "Pues no mi ciela". "La hice con DJ Krass para alegrarle la cuarentena a la gente. Habla cien por ciento de esto que está pasando. Es cachengue. Lo hice por diversión y la gente se copó, lo están compartiendo mucho en las redes sociales y es furor en Tik Tok. Ya está en todas las plataformas digitales. Estoy feliz".