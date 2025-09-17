El gesto de Bizarrap: su apoyo a un joven con leucemia que necesita un costoso tratamiento

Varias figuras del espectáculo se mostraron conmovidas por la historia de Tomás Musso, un adolescente de 16 años que atraviesa una dura batalla contra la leucemia. Su relato, compartido en el programa Buenas noches, familia, el ciclo que conduce Guido Kaczka, y la campaña solidaria en la que se embarcó la familia para poder costear un tratamiento en el exterior generaron una respuesta masiva, que incluyó el respaldo, entre otros, de Bizarrap.

A través de un video en las redes sociales, el propio joven explicó la complejidad de su situación médica. “Soy Tomás, desde 2020 llevo luchando contra una leucemia linfoblástica aguda tipo T”, detalló primero.

El joven atravesó múltiples procedimientos: quimioterapia intensiva, internaciones prolongadas y complicaciones graves. En 2023 tuvo su primera recaída y, gracias a un trasplante de médula que le donó su papá, pudo volver a llevar una vida casi normal.

Bizarrap replicó el video de la campaña solidaria en las redes sociales

Hoy enfrenta su segundo traspié. La leucemia regresó con mayor agresividad y con una mutación genética que los tratamientos convencionales disponibles en Argentina no pueden controlar.

Esa circunstancia llevó a que sus médicos buscaran una alternativa con una nueva terapia. “Se optó por la única esperanza que tengo, un tratamiento fuera del país que se llama CAR T, y que consta de modificar mis propios linfocitos para atacar las células cancerosas, es un tratamiento de alto costo: 1 millón 200 mil dólares”, explica el propio Tomás en el marco de la campaña solidaria que se inició para afrontar el costo de la elevada suma.

En este contexto, el programa de Guido Kaczka se convirtió en un punto de encuentro para multiplicar la ayuda y tuvo una emisión dedicada a recaudar fondos para que el adolescente pueda acceder a esa posibilidad en el extranjero.

En el estudio, se presentaron varios testimonios cercanos a Tomás que explicaron la situación: el de su profesor de primaria, un grupo de padres del colegio al que asiste, su profesor de gimnasia y hasta su propio hermano, que subió al escenario acompañado por su banda. Gracias a la respuesta de la audiencia, la campaña logró recaudar una cifra que superó los 170 millones de pesos en apenas unas horas.

En este contexto, destacó también un gesto que amplificó el pedido más allá de la visibilidad en la pantalla de Eltrece. Bizarrap, productor y DJ que arrastra millones de seguidores en el mundo, compartió el video del joven en sus redes sociales y, en cuestión de horas, la historia de Tomás llegó a buena parte de los usuarios que siguen al artista en Instagram.

El adolescente agradeció el apoyo recibido y reiteró la esperanza que mantiene de cara a su recuperación. “Todavía falta mucho camino por recorrer, pero cada aporte que nos llega, nos acerca más al objetivo. ¡Gracias por todo el apoyo!”, expresó en el programa.

Varios referentes del espectáculo y los medios se sumaron en los últimos días a la campaña solidaria para acompañar a Tomás en su lucha contra la enfermedad. Figuras como Julieta Nair Calvo, Nicolás Vázquez y el conductor Chino Leunis utilizaron las redes sociales para visibilizar la colecta.

Quienes deseen colaborar con la campaña pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @juntosportomy, donde se encuentra toda la información sobre cómo donar y sumarse a la causa. Allí se detallan los datos para realizar aportes y se comparten actualizaciones sobre el estado de la colecta, que avanza gracias a la solidaridad de miles de personas.