El gesto con sabor a despedida de Mirtha Legrand y sus hermanos

Los tres hermanos en Villa Cañás, en una de sus últimas visitas a su pueblo natal Fuente: Archivo - Crédito: ¡HOLA!

A días de la repentina muerte de Silvia Legrand, más conocida como Goldy , trascendió una anécdota con sabor a despedida que sucedió hace unos años cuando ella y sus dos conocidos hermanos, Mirtha Legrand y José Martínez Suárez , fueron a su pueblo natal, Villa Cañás.

Según contó a Nosotros a la mañana, la periodista santanfesina Betty Álvarez hubo una imagen que no va a olvidar nunca de una de las últimas visitas que hicieron juntos Mirtha, Silvia y Josecito -quien murió en agosto pasado-. "Cuando estuvieron los tres hermanos en Villa Cañás el día que se iban, cuando ya regresaban a Buenos Aires cada uno a su casa, salí a hacer unas cuestiones personales y vi el auto de Mirtha", contó y agregó: "Mirtha hizo parar al chofer en dos lugares: la casa paterna, en donde nacieron y después frente a la escuela, en donde su madre dio clases y ellos asistieron. Estuvieron viéndolas un buen rato desde el auto".

Los hermanos fueron a Villa Cañás para recibir un homenaje de su ciudad y estuvieron allí juntos después de muchos años. Luego la periodista sumó: "Fue muy fuerte eso y no me lo voy a olvidar. El auto se detuvo en esos dos lugares y después partió hacia Buenos Aires. Me sonó tanto a despedida y me causó mucha emoción . Los tres, incluida Mirtha Legrand, vivieron solamente 10 años en Villa Cañás, sin embargo guardaban un amor por sus raíces que hay que reconocer".

Mirtha, desconsolada

Mirtha junto a Goldy, en el homenaje que les realizaron en Villa Cañás en 2018 Crédito: Gentileza Alejandro Veroutis

Con 93 años, Mirtha se encuentra respetando el aislamiento preventivo, social y obligatorio que fue impuesto por el gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19. Es por eso que no pudo despedir a su gemela, ni asistir al sepelio al que solo pudieron acudir uno de sus nietos y uno de sus yernos. El entorno más cercano de la diva de los almuerzos asegura que Mirtha se encuentra muy triste por esta gran pérdida. Las hermanas comenzaron juntas sus carreras en cine, hicieron películas y eran inseparables. Mientras Mirtha continuó con su carrera, Goldy quiso alejarse de ese mundo para dedicarse a su familia.

Fue Juanita Viale, quien está reemplazando a su abuela en la conducción de los míticos almuerzos, la encargada de despedir a su tía abuela al aire. Notablemente emocionada, la actriz no pudo evitar las lágrimas al hablar de Goldy.