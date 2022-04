El hermano de Chris Rock pide que se revoque el Oscar a Will Smith: “Me carcome ver eso”

Tras el escándalo protagonizado por Will Smith en los Premios Oscar, luego de darle un cachetazo a Chris Rock en la ceremonia, el actor que fue víctima de la agresión dijo que se mantendría por un tiempo en silencio respecto a lo ocurrido. No es el caso de su familia, que ha salido a defenderlo.

El cómico tiene siete hermanos y dos de ellos ya han hecho pública su postura al respecto con duras declaraciones. Días atrás fue Tony Rock, también actor y comediante, quien repudió el accionar de Smith y llegó a amenazarlo con duras palabras.

“¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra (sic) te miró de reojo?”, pronunció Tony Rock enfurecido en un espectáculo de stand-up en referencia al gesto de incomodidad que hizo Jada Pinkett Smith cuando Chris Rock bromeó sobre su alopecia, y que fue tomado por las cámaras.

Luego, el hermano menor de Rock invitó a pelear a Will Smith y lanzó una ácida advertencia. “Si creés que vas a subir a este escenario… ¡Estos no son los malditos Oscar!”, lanzó, y le avisó en un mismo tono cargado de agresividad: “Si venís acá, no estarás nominado para nada más que estas malditas manos. Vamos a explotar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un espectáculo, ¡música pop!”, manifestó.

Días después de que Tony Rock realizara estos comentarios, otro de sus hermanos tomó la palabra. En una entrevista con el diario Los Angeles Times, fue Kenny Rock quien blanqueó sus sentimientos en relación al cachetazo que Will Smith le propinó a su hermano en los Premios de la Academia.

La imagen que dio la vuelta al mundo: el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

En un primer momento, Kenny pensó que la escena protagonizada por Smith era un montaje, pero cuando vio el video y lo que precedió al impactante momento, se dio cuenta de lo que en verdad acontecía. Según afirmó al medio norteamericano, Kenny desea que a Will Smith se le retire el premio Oscar a Mejor actor que ganó por su papel en Rey Richard . Y expresó: “Me carcome ver ese video una y otra vez, porque estás viendo a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cada vez que veo los videos es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”.

Tras ello y dirigiéndose a Smith, Kenny continuó: “Mi hermano no era una amenaza para vos y simplemente no le tuviste respeto en ese momento. Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia”.

Cabe recordar que Smith golpeó a Chris Rock después de que el comediante bromeara sobre el aspecto físico de su esposa, Jada Pinkett Smith, en una actitud que también abrió el debate respecto a los límites del humor.

Pinkett Smith sufre pérdida de cabello debido a la alopecia que padece, problema sobre el que ha hablado abiertamente en diversas ocasiones, manifestando su preocupación y angustia. Kenny Rock dijo que su hermano desconocía la condición médica de la actriz y volvió a insistir en que le gustaría que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas le retirara el premio Oscar a Smith, que le fue concedido en la misma noche de la agresión. Días después del incidente, la Academia anunció que había “iniciado procedimientos disciplinarios” contra Smith, que renunció a la entidad.

El actor se anticipó al veredicto de la junta directiva de la Academia, que había fijado para el 18 de este mes una reunión para analizar posibles sanciones por su comportamiento, y anunció su retirada de la organización.

“La lista de personas a las que lastimé es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, dice el texto que compartió Smith. “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto”, agregó.

“Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que hace para apoyar la creatividad y el arte en el cine. El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”, cerró el artista, que atraviesa el momento más complicado de su carrera, con su futuro personal y profesional envuelto en una gran incertidumbre.