El hermano de Jimena Barón la defendió de las críticas: "Si se confundió, pedirá disculpas"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020 • 08:29

Federico Barón salió al cruce de las críticas que recibe su hermana Jimena, tras la polémica campaña de lanzamiento de su nuevo tema, ya que la cantante utilizó una estética para los afiches de promoción muy parecidos a los volantes que ofrecen servicios sexuales en la vía pública. Esto originó una polémica entre quienes afirman que de esa manera apoyaba la trata y la explotación sexual de la mujer y quienes lo ven como una forma de empoderamiento o solo una estrategia de marketing.

"Si se confundió, pedirá disculpas. Puede que la haya pifiado", dijo Federico Barón al ser consultado por el ciclo de Magazine, Siempre Show. "Sé la calidad de persona que es Jimena. Es buena madre y como hermana es lo más", agregó. Además explicó que aún no tuvo tiempo para hablar con ella sobre la polémica que está protagonizando: "No nos vemos todos los días. Y cuando nos vemos aprovecho para distender. No voy a ir al hueso".

En su momento, en respuesta a las críticas, Jimena Barón publicó un extenso descargo respecto al tema y además posteó una foto en su cuenta de Instagram junto con Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR). Esa asociación exige un marco regulatorio del trabajo sexual, en contraposición con las posturas abolicionistas, que consideran a la prostitución como una forma explotación y sometimiento de las mujeres.

No obstante, la polémica continúa. Ella ya indicó que su estrategia fue "ver qué pasaba en la cabeza de la gente" al ver su nueva campaña e indicó que no está a favor de la trata y que "si había herido susceptibilidades", se disculpaba.

Por otra parte, ayer la fundadora de AVIVI (la ONG que ayuda a las víctimas de violación), María Elena Leuzzi, declaró en Los Ángeles de la Mañana que va a denunciar a la artista por apología del delito.

El cuestionamiento de Susana Trimarco

También salieron al cruce de Barón las Madres de Víctimas de Trata que hace unos días emitieron un comunicado para quejarse del afiche de la cantante. Además Susana Trimarco, la madre de Marita Verón (quien en 2002 fue secuestrada por una red de trata y desde entonces se encuentra desaparecida), también se sumó a los cuestionamientos. "Si viene un tipo que te ofrece plata para acostarte con él, estás vendiendo parte de tu libertad y de tu cuerpo", dijo a Siempre Show sobre el nombre de la canción y la publicidad.

Y agregó: "No, no estoy de acuerdo con que una mujer se prostituya. Creo que una mujer tiene que tener otras posibilidades de vida y no degradarse como mujer".

Además criticó la postura de la cantante que apoya la idea de que la prostitución es una manera de que la mujer disponga de su cuerpo como quiera. "No estoy de acuerdo con lo que Jimena dice porque, ¿de qué libertad me está hablando? O cuando dice que trabajan porque quieren. Y no. Ellas están vendiendo parte de su libertad, su vida y su cuerpo por plata. Y eso no está bien. Eso es lastimarse uno mismo como mujer", contestó.